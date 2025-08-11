En vivo: Continúa el debate sobre la seguridad marítima, liderado por Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un debate abierto convocado por Panamá, como país que preside este mes de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), los países miembros e invitados analizan los riesgos y las amenazas que registra el transporte marítimo global, además de la relevancia del Canal de Panamá para el comercio mundial.

El debate es presidido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha y asiste el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

El debate abierto sobre “Seguridad marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para afrontar los nuevos desafíos”, en el marco del tema del programa “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, ha tenido gran convocatoria y participación en la ONU.

Lea también: Panamá debate en la ONU sobre la seguridad marítima, el Canal y el comercio mundial

Durante la primera parte del debate Panamá ratificó la neutralidad del Canal y la sobería del país sobre la ruta interoceánica que administra desde hace 25 años.

Interviene también el representante de Sri Lanka.

Interviene el representante de Malasia. Manifesta que respaldan la cooperación en materia de seguridad marítima y señalan que deben fortalecerse las medidas. Representante de Malasia.

Toma la palabra la representante de España y manifesta la preocupación compartida por las tensiones geopolíticas que afectan las rutas marítimas e impactan la seguridad. Igualmente España expresó la necesidad de combatir la delincuencia internacional marítima. Representante de España

Expone el representante de la delegación de Singapur al indicar que se debe respetar el derecho internacional. Igualmente indica que es necesario garantizar la libertad de navegación y contrarrestar las amenazas de los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Representante de Singapur.

La delegación de Emiratos Árabes Unidos, interviene en el debate sobre seguridad marítima. La representante plantea la necesidad de usar nuevas tecnologías como inteligencia artificial y las herramientas satelitales para apoyar en la seguridad marítima. Igualmente propone dar proridad a los temas climáticos. “Se deben crear alianzas y programas de cooperación para abordar los desafíos y garantizar la seguridad marítima. Esto es una responsabilidad colectiva”. Representante de los Emiratos Árabes Unidos

Inicia su intervención la delegada de Malta. Precisa que se debe reforzar la cooperación internacional. “Los gobiernos no pueden hacerlo todos solos, necesitamos el apoyo del sector privado”, indica sobre el apoyo para garantizar la seguridad marítima. Representante de Malta

Interviene la representante de Uruguya al detacar la importancia de la cooperación regional e internacional y propone un programa de apoyo en materia de seguridad marítima para los países en desarrollo. Representante de Uruguay.

Comienza su intervención Turquía (Türkiye): “La libertad de navegación y la seguridad es fundamental”. Además, indica que el alto al fuego en Gaza es fundamental para garantizar la navegación por el Mar Rojo. Representante de Turquía.

Toma la palabra la representante de Marruecos al alertar que aumentan las actividades criminales en los océanos. “El terrorismo utiliza los océanos para extender sus tentáculos”. Representante de Marruecos.

Ucrania pide apoyar las sanciones contra la flota fantasma Rusa que se roba granos y cereales.

Toma la palabra el delegado de Ucrania al señalar que la seguridad marítima debe ser prioritaria para el Consejo. “En nuestra región la seguridad marítima se ha visto socavada por la guerra de Rusia contra Ucrania”. Representante de Ucrania

Expone el delegado de Ghana al indicar que el uso sostenible de los océanos se ve amenazado por la piratería, el crimen, la pesca ilegal y otros desafío. Representante de Ghana

El delegado de Angola manifesta preocupación por la piratería, transbordos ilegales de combustibles, tráfico de personas, ataques contra buques y otras amenazas que afectan la seguridad marítima. “38 de nuestros 55 estados son litorales o islas”. Representante de Angola

La representante de la delegación de Estonia se refirió a la flota sombra y buques sin bandera que opera sin registro adecuado y sin normas de seguridad transportando petróleo y otros productos. “El potencial de derrames catastróficos son altos en las zonas donde pasan estas flotas”, alertó. Precisó que esta amenaza exige una acción colectiva para evitar estas flotas de buques fantasmas. Represente de Estonia

El representante de Alemania interviene y menciona la importancia de Panamá dentro del comercio marítimo y de la seguridad. Expresa que si no se hace algo sobre las amenazas que afectan a la seguridad marítima se puede impactar negativamente todo el comercio mundial. Y respaldan las normativas de la Convemar. Representante de Alemania

Toma la palabra la representante de Rumania al reafirmar la importancia de que se respete el papel de derecho internacional. Representante de Rumania

Interviene la representante del Reino de Países Bajos, al indicar que la seguridad y la protección para navegar de forma libre es fundamental para garantizar la paz mundial. Precisa además, que apoyan las alianzas público privadas y la cooperación internacional para promover la seguridad en el transporte marítimo. Representante de los Países Bajos

Toma la palabra la representante de Portugal al insistir en que se debe luchar contra la piratería y otras amenazas. Además, indica que están abiertos a cooperar por un comercio marítimo seguro y libre. Representante de Portugal

Interviene la representante de la Unión Europea y los estados miembros de ese bloque. Hace un repaso de las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad marítima y manifesta la preocupación por los atentados y ataques contra buques comerciales. Reoresentante de la Unión Europea

El representante de Ecuador manifiesta que reforzarán la cooperación y el intercambio con Panamá. Describe además las amenazas como ciberataques contra puertos e infraestructuras marinas, además de la pesca ilegal. Por lo que pide reforzar la cooperación internacional. Representante de Ecuador

Interviene Japón en el debate sobre seguridad marítima del Consejo de Seguridad de la ONU. Japón indica que se debe respetar el derecho internacional y exhorta a cumplir las sanciones impuestas por la ONU a buques. Representante de Japón

México propone fortalecer la cooperación entre los Estados en materia de seguridad marítima. Igualmente indica que se debe enfrentar el uso de las rutas marítimas por parte de los grupos criminales.

Interviene México en el debate sobre seguridad marítima. “Trabajamos estrechamente con la OMI para combatir delitos cometidos en el mar”, indica el representante de ese país. Representante de México

Interviene Sudáfrica al proponer que se luche contra las amenazas contra la seguridad marítima.

Toma la palabra la delegación de Letonia en el foro de seguridad marítima.