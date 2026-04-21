¿Está o no congestionado el Canal de Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La vía interoceánica registra una alta demanda de tránsito de embarcaciones. A inicios de esta semana reportaba 132 buques para cruzar, de los cuales 112 cuentan con reserva y 20 no tienen cupo asignado. La ACP afirma que operan con fluidez y no hay retrasos.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) registra un incremento en las reservas de embarcaciones que planifican cruzar por la vía interoceánica, al punto que algunos clientes han pagado cifras millonarias en las subastas para garantizar el tránsito.

Fue el caso de un buque de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gas Virgo, con bandera de Singapur y controlado por la empresa china Wanhua Chemical, que transitó por el Canal el 15 de abril —transportando GLP desde Texas— y pagó 4 millones de dólares para adelantar el cruce, según reportó Bloomberg.

Con las tensiones de Medio Oriente y la intermitencia en el acceso al estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo del mundo, el transporte de energéticos está cambiando algunas rutas, reconfigurando las cadenas de suministro y de alguna manera impactando con un mayor volumen de embarcaciones por el Canal.

La ACP confirmó que las fluctuaciones en las condiciones del mercado mundial han dado lugar a un aumento de la demanda de tránsitos por la vía interoceánica, pero descarta que se haya generado algún tipo de congestionamiento o retrasos.

“El Canal de Panamá sigue funcionando de manera fiable y predecible, sin retrasos significativos”.

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La ACP explicó que los buques que transitan por el Canal de Panamá utilizan uno de los diversos mecanismos del sistema de reservas para programar los tránsitos con antelación, como la Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y el sistema 1a para buques de GNL.

Indicaron que un reducido número de buques que han optado por no reservar sus travesías con antelación, o debido a decisiones a corto plazo impulsadas por las circunstancias del mercado, tienen la opción de realizar reservas de última hora, a través de un mecanismo de subasta.

“Estas reservas utilizan franjas horarias específicas ya incorporadas en el calendario del Canal para este fin, y no afectan a los buques con reservas confirmadas ni alteran el orden de tránsito establecido”.

La ACP indicó que estas subastas han registrado un aumento de los costes de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial.

“Algunos buques, como por ejemplo un buque de GLP (que pagó $4 millones) y dos buques tanqueros Aframax ($3 millones cada uno) que transitaron recientemente, han pagado en subastas sumas superiores al millón de dólares para satisfacer las necesidades específicas de su mercado”, confirmó la ACP.

Buque petrolero con GLP gas licuado de petróleo controlado por la empresa china Wanhua Chemical, transitó por el Canal el 15 de abril, desde Texas. Foto tomada de Marine Traffic

La entidad explicó que el precio promedio de las subastas para un cupo de reserva por la vía interoceánica, entre octubre de 2025 y febrero de este año, se mantuvo estable en aproximadamente $130,000.

En contraste, los resultados observados durante marzo y abril muestran un promedio más alto, de $385,000, reflejando dinámicas temporales del mercado.

De manera similar, detallaron que el precio mediano de subasta entre octubre y febrero fue de $55,000, en comparación con los $150,000 registrados hasta ahora en marzo-abril.

Datos de la ACP reflejan que en la primera mitad del año fiscal 2026, se registraron 6,288 tránsitos de buques oceánicos, lo que representa un aumento interanual de 224 tránsitos o 3.7%.

“El desempeño operativo ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con promedios diarios que alcanzaron 34 buques en enero, 37 en marzo y días pico que superaron los 40 tránsitos”.

Según el tablero de tránsitos en tiempo real del Canal, el lunes 20 de abril a la 1:44 p.m., se contabilizan 132 embarcaciones en fila para transitar, de las cuales 112 cuentan con reserva (booked) y 20 no tienen cupo asignado (non-booked).

Mapa del tránsito por el Canal el 20 de abril a la 1:53 p.m. Captra de pantalla de Georgia Tech Panamá

Por tipo de esclusa, en el segmento Neopanamax se mantienen 21 buques con reserva y 1 sin reserva, mientras que en Panamax la cifra aumenta a 91 buques con reserva y 19 sin reserva.

En cuanto a los tiempos de espera, el promedio de días en fila para los buques sin reserva sigue en aumento. En dirección norte (northbound), es decir, desde el Pacífico hacia el Atlántico, el tiempo promedio alcanza los 5.4 días, mientras que en dirección sur (southbound), del Atlántico al Pacífico, se ubica en 5 días. La tendencia de las últimas semanas muestra un incremento sostenido.

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El desglose de los buques sin reserva indica que la mayoría permanece en cola por menos de un día (10 embarcaciones), aunque persisten casos con esperas prolongadas de hasta 12 días. En total, se registran 20 buques no reservados, distribuidos principalmente en las categorías Super y Regular, con presencia tanto en tránsito norte como sur.