Estas son las recomendaciones de Acodeco para el Black Weekend en Panamá

Con el desarrollo del Black Weekend, este fin de semana en Panamá (3 al 5 de octubre), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia llevará a cabo operativos de verificación en diferentes centros comerciales del país.

De acuerdo con la entidad, los operativos están dirigidos a verificar la veracidad de la publicidad y la exhibición de precios, para proteger a los consumidores frente a posibles prácticas engañosas y asegurar la transparencia en la comercialización de los productos y servicios que se ofrecen.

Aspectos a verificar en las promociones:

Todo artículo debe mostrar su precio regular y el precio con descuento, o el precio regular acompañado del porcentaje de descuento.

La publicidad debe indicar si la venta especial abarca todos los bienes o servicios del establecimiento o solo parte de ellos.

Los descuentos deben señalarse con claridad, incluyendo la cantidad de artículos disponibles si se utiliza la frase “Hasta agotar existencias”, en lugar de la fecha precisa de la promoción.

Es obligatorio indicar la fecha de inicio y finalización de las ofertas.

Recomendaciones para los consumidores:

Comparar precios y calidad en distintos comercios antes de comprar.

Exigir y conservar la factura o comprobante de pago, así como el certificado de garantía.

Revisar cuidadosamente el producto o servicio antes de cancelar.

Guardar copia de los anuncios y promociones, ya que son documentos útiles en caso de reclamos.

La Acodeco recordó a los consumidores que el retracto o devolución voluntaria de lo adquirido no constituye un derecho legalmente reconocido, razón por la cual es fundamental asegurarse antes de realizar la compra.

La entidad resaltó que, para presentar cualquier denuncia, los consumidores cuentan con el Sistema de Información y Denuncia Institucional, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de: WhatsApp y Telegram: 6330-3333; redes sociales: @AcodecoPma (Facebook y X); y la página web: www.acodeco.gob.pa.