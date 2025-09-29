Estos son los dos nuevos destinos desde Panamá a Argentina de Copa Airlines

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los viajeros pueden contar ahora con dos nuevos destinos desde el Aeropuerto Interancional de Tocumen a Argentina.

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la inauguración de su nueva ruta hacia Tucumán el pasado 24 de septiembre y la reactivación desde el 23 de septiembre de los vuelos a Salta, ampliando a seis el número de destinos que conecta en Argentina.

“Con la inauguración de Tucumán y la reactivación de Salta, seguimos fortaleciendo la conectividad aérea del norte argentino con el resto del continente. Esta expansión representa una oportunidad para seguir promoviendo el turismo, el comercio y el desarrollo económico entre estos países”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

La aerolínea destacó que los pasajeros argentinos también podrán aprovechar el programa Panamá Stopover, que permite convertir una escala en el istmo en una experiencia turística sin costo adicional en la tarifa aérea.

Horarios de vuelos

Salta : La ruta opera los martes, jueves y domingos. El vuelo CM732 parte de Panamá a las 16:40 p.m. y llega a Salta a las 00:24 a.m. del día siguiente. El retorno (CM733) despega los lunes, miércoles y viernes a las 2:01 a.m., aterrizando en Tocumen a las 5:30 a.m.

Tucumán: La ruta opera los lunes, miércoles y sábados. El vuelo CM745 sale de Panamá a las 16:35 p.m. y llega a Tucumán a las 00:34 a.m. del día siguiente. El retorno (CM746) opera martes, jueves y domingos a la 1:50 a.m., arribando a Panamá a las 5:35 a.m.

Estos dos destinos se agregan a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, que ya se operan desde Panamá con una conectvidad aérea que sube a 72 vuelos semanales.

Más conexiones y aerolíneas

Este año se han agregado varios destinos y nuevas aerolíneas que operan desde y hacia Panamá.

En junio reanudó la conexión aérea con Alemania con la operación de la aerolínea Condor que ofrece dos vuelos a la semana entre ciudad de Panamá y Fráncfort.

La conexión aérea con Alemania se había perdido en mayo de 2023 cuando dejó de volar Eurowing y anteriormente Lufthansa que cesó los vuelos a Panamá por la pandemia de covid-19 y no retomó la ruta.

También regresó la aerolínea Aeroméxico, que opera un vuelo diario entre Ciudad de México y la capital panameña desde el 12 de junio.

Y además, otras compañías han elevado el número de vuelos diarios como Air Europa que pasó de seis a siete frecuencias semanales entre Madrid y ciudad de Panamá y United Airlines que agregó otro destino desde el istmo hacia San Francisco, California.

Hasta agosto de este año, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, movilizó a un total de 13.7 millones de pasajeros, lo que equivale a más de un millón de pasajeros adicionales en comparación con el mismo período de 2024.

Las proyecciones de la terminal es alcanzar un total de 20.9 millones de pasajeros al cierre de 2025.