Estos son los útiles escolares exentos del cobro del impuesto del 7%

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) continúa con los monitoreos de precios de los uniformes, calzados y útiles escolares, y el cumplimiento de la ley de exoneración de impuestos (7%), a unos 10 días de iniciar el año escolar 2026.
El año escolar inicia el próximo lunes 2 de marzo y termina el 18 de diciembre.
En su página web, la Acodeco tiene la lista de útiles escolares que están exentos del cobro del ITBMS.
Útiles y materiales escolares
Escritura y corrección: Cuadernos, lápices, bolígrafos (hasta B/.1.00 por unidad), sacapuntas manuales y borradores.
Arte y manualidades: Témperas, acuarelas, masilla, tijeras punta roma, libros de colorear, cartulina, cartoncillos y diversos tipos de papel (crespón, manila, construcción).
Geometría y dibujo: Juegos de geometría, reglas, plantillas, curvas francesas, escuadras, transportadores, mapas (físicos, políticos e históricos) y croquis.
Organización: Etiquetas de cuaderno, cartapacios, portafolios (con o sin diseño) y papel plástico para forrar.
Pegamentos: Goma, siempre que su precio por unidad no exceda de B/.2.00.
Libros y Textos: Libros y textos de cualquier género. Publicaciones y revistas educativas clasificadas por el Ministerio de Educación.
Libros de cuentos.
Uniformes y Vestimenta Escolar
Ropa básica: Camisas (manga corta y larga), camisetas, faldas, pantalones, peticotes y calcetines.
Calzado: Zapatos escolares (hasta B/.40.00) y zapatillas para educación física (hasta B/.30.00).
Accesorios y complementos: Correas (hasta B/.15.00), corbatas, insignias, capotes y mochilas escolares (hasta B/.30.00).
Ropa especializada: Batas de laboratorio, batas de talleres, chaquetas (jackets), sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo.
Educación Física: Franelas, suéteres, pantaloncillos y medias.