    Año escolar 2026

    Estos son los útiles escolares exentos del cobro del impuesto del 7%

    Henry Cárdenas P.
    La Acodeco continúa con el monitoreo de precios de los útiles escolares. Cortesía

    La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) continúa con los monitoreos de precios de los uniformes, calzados y útiles escolares, y el cumplimiento de la ley de exoneración de impuestos (7%), a unos 10 días de iniciar el año escolar 2026.

    El año escolar inicia el próximo lunes 2 de marzo y termina el 18 de diciembre.

    En su página web, la Acodeco tiene la lista de útiles escolares que están exentos del cobro del ITBMS.

    Útiles y materiales escolares

    Escritura y corrección: Cuadernos, lápices, bolígrafos (hasta B/.1.00 por unidad), sacapuntas manuales y borradores.

    Arte y manualidades: Témperas, acuarelas, masilla, tijeras punta roma, libros de colorear, cartulina, cartoncillos y diversos tipos de papel (crespón, manila, construcción).

    Geometría y dibujo: Juegos de geometría, reglas, plantillas, curvas francesas, escuadras, transportadores, mapas (físicos, políticos e históricos) y croquis.

    Organización: Etiquetas de cuaderno, cartapacios, portafolios (con o sin diseño) y papel plástico para forrar.

    Pegamentos: Goma, siempre que su precio por unidad no exceda de B/.2.00.

    Libros y Textos: Libros y textos de cualquier género. Publicaciones y revistas educativas clasificadas por el Ministerio de Educación.

    Libros de cuentos.

    Uniformes y Vestimenta Escolar

    Ropa básica: Camisas (manga corta y larga), camisetas, faldas, pantalones, peticotes y calcetines.

    Calzado: Zapatos escolares (hasta B/.40.00) y zapatillas para educación física (hasta B/.30.00).

    Accesorios y complementos: Correas (hasta B/.15.00), corbatas, insignias, capotes y mochilas escolares (hasta B/.30.00).

    Ropa especializada: Batas de laboratorio, batas de talleres, chaquetas (jackets), sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo.

    Educación Física: Franelas, suéteres, pantaloncillos y medias.

