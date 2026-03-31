¿Etiquetado frontal o electrónico? Panamá discute cómo informar mejor sobre los alimentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Organizaciones de la sociedad civil, autoridades de salud y el sector empresarial mantienen posturas encontradas sobre cómo debe informarse a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos.

El debate sobre el sistema de etiquetado nutricional en los alimentos vuelve a cobrar fuerza en Panamá, con posturas divididas entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades de salud y el sector empresarial.

Mientras algunos defienden el etiquetado frontal de advertencia como una herramienta clara y accesible para informar a los consumidores sobre los riesgos de ciertos productos, otros plantean que el etiquetado electrónico podría ofrecer más información sin encarecer los alimentos.

En medio de esta discusión, que se desarrolla en la Asamblea Nacional, se analizan los proyectos de ley 445 y 402, que buscan establecer un sistema obligatorio de información nutricional para facilitar decisiones de consumo más saludables.

Para organizaciones de la sociedad civil, el etiquetado frontal sigue siendo la opción más efectiva.

El debate sobre el etiquetado de alimentos en Panamá enfrenta posturas divididas. Getty Images

Bethy Cruzado, directora de la fundación Movimiento de Alimentación Saludable, advirtió que un sistema basado en aplicaciones o códigos digitales podría excluir a parte de la población.

“No todo el mundo tiene celular y, aunque lo tenga, no siempre hay accesibilidad”, señaló, al mencionar que incluso en zonas urbanas existen áreas con problemas de señal.

Según explicó, la información sobre los alimentos debe ser accesible para todos los consumidores, incluyendo comunidades rurales e indígenas, por lo que considera que el etiquetado frontal es más fácil de comprender y permite identificar rápidamente si un producto es adecuado para el consumo.

A su vez, Cruzado afirmó que estudios realizados en el país evidencian que el etiquetado frontal permite a los consumidores identificar de manera rápida y sencilla las características de un producto. Detalló que incluso niños que aún no saben leer lograron determinar si un alimento era adecuado para su consumo, lo que —a su juicio— demuestra que este sistema resulta más fácil de comprender para la población en general.

En una línea similar, el empresario y excomisionado de la desaparecida Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, Rafael Carles, sostuvo que la información dirigida al consumidor debe ser clara, veraz y visible en la etiqueta del producto.

Recordó que la legislación vigente exige que las advertencias en alimentos aparezcan directamente en el empaque y en idioma español. A su juicio, insistir en un etiquetado electrónico “no compagina” con esos requisitos ni con los procedimientos de registro sanitario establecidos por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Los proyectos de ley 445 y 402, relacionados con el etiquetado frontal de alimentos, permanecen en una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. El proyecto 445, que establece el etiquetado frontal de advertencia nutricional para promover decisiones de consumo más saludables, fue presentado por el diputado Miguel Campos. Por su parte, el proyecto 402, que plantea la obligatoriedad del etiquetado nutricional en todos los alimentos a nivel nacional, fue propuesto por el diputado Jairo Salazar.

Desde el sector salud, el titular de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, ha señalado la importancia de que los consumidores comprendan con claridad qué están consumiendo. Recientemente el ministro indicó que incluso para personas con formación puede resultar difícil interpretar la información nutricional en letras pequeñas, por lo que considera fundamental que la población tenga herramientas más claras para conocer el contenido de los productos que adquiere.

En contraste, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) ha propuesto el etiquetado electrónico como una alternativa al sistema frontal de advertencias.

El gremio empresarial sostiene que no existe consenso internacional sobre un modelo único de etiquetado y advierte que la implementación de sellos frontales podría encarecer los productos y reducir la variedad disponible en el mercado.

Según la Cciap, el etiquetado digital permitiría ampliar la información nutricional sin generar costos adicionales en los empaques ni trasladar gastos al consumidor.

#CámaraOpina Proponemos el etiquetado electrónico. No como una salida fácil, sino como una solución más completa. El etiquetado electrónico no elimina la información: la amplía, no sustituye, complementa y no impone, permite decidir. https://t.co/id9zhHOUzR — Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) March 29, 2026

El debate continúa mientras los proyectos de ley 445 y 402 permanecen en una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde aún deben avanzar.