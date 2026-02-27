Fin de semana de 24 horas para trámites aduaneros en puertos de Balboa y Cristóbal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Como parte de un plan de contingencia para agilizar el movimiento de carga en los puertos de Balboa y Cristóbal, la Autoridad Nacional de Aduanas informó que su personal estará laborando los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, en horario extraordinario por 24 horas.

La entidad informó que los inspectores estarán atendiendo exclusivamente las declaraciones aduaneras en los regímenes de importación y exportación, además del régimen de transbordo.

Esto quiere decir que los trámites aduaneros solo se harán en horario extendido para la carga que se importa y la que se exporta.

La Autoridad de Aduanas explica que la medida no incluye al régimen de tránsito interno, es decir los documentos que se tramitan para mover contenedores de una zona primaria o de un puerto a otro. Esto implica que solo se revisarán los trámites para mover carga de un puerto a otro en el horario regular.

Luego de que el pasado lunes 23 de febrero la empresa Panama Ports Company (PPC) fue desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, los cuales operó en concesión por casi 30 años, ambas terminales reportaron los primeros movimientos activos de carga y el inicio de exportaciones.

Tras quedar en firme la decisión de la CSJ, la Autoridad Marítima de Panamá firmó contratos de 18 meses con las empresas APM Terminals y Terminal Investment Ltd (TiL), para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente.

Este viernes, la Autoridad Marítima de Panamá reportó la descarga del primer contendor en el puerto de Cristóbal, por parte de TIL.

Mientras que en puerto de Balboa ha tramitado al menos 500 contenedores y este viernes recibirá otro barco portacontenedores.