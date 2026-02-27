Panamá, 27 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Actividad portuaria

    Fin de semana de 24 horas para trámites aduaneros en puertos de Balboa y Cristóbal

    Henry Cárdenas P.
    Fin de semana de 24 horas para trámites aduaneros en puertos de Balboa y Cristóbal
    Primer movimiento de carga en el puerto de Cristóbal por parte de TIL. Tomada de X

    Como parte de un plan de contingencia para agilizar el movimiento de carga en los puertos de Balboa y Cristóbal, la Autoridad Nacional de Aduanas informó que su personal estará laborando los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, en horario extraordinario por 24 horas.

    +info

    Puertos de Balboa y Cristóbal reciben buques portacontenedores Puerto de Balboa opera parcialmente, mientras Cristóbal continúa con garitas cerradasEl Canal de Panamá asegura que las operaciones continúan normales y seguras tras fallo de la CSJ sobre puertos

    La entidad informó que los inspectores estarán atendiendo exclusivamente las declaraciones aduaneras en los regímenes de importación y exportación, además del régimen de transbordo.

    Esto quiere decir que los trámites aduaneros solo se harán en horario extendido para la carga que se importa y la que se exporta.

    La Autoridad de Aduanas explica que la medida no incluye al régimen de tránsito interno, es decir los documentos que se tramitan para mover contenedores de una zona primaria o de un puerto a otro. Esto implica que solo se revisarán los trámites para mover carga de un puerto a otro en el horario regular.

    Luego de que el pasado lunes 23 de febrero la empresa Panama Ports Company (PPC) fue desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, los cuales operó en concesión por casi 30 años, ambas terminales reportaron los primeros movimientos activos de carga y el inicio de exportaciones.

    Lea aquí: Puertos de Balboa y Cristóbal reciben buques portacontenedores

    Tras quedar en firme la decisión de la CSJ, la Autoridad Marítima de Panamá firmó contratos de 18 meses con las empresas APM Terminals y Terminal Investment Ltd (TiL), para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente.

    Este viernes, la Autoridad Marítima de Panamá reportó la descarga del primer contendor en el puerto de Cristóbal, por parte de TIL.

    Mientras que en puerto de Balboa ha tramitado al menos 500 contenedores y este viernes recibirá otro barco portacontenedores.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero. Leer más
    • La fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5; también reclamará resarcimiento a 13 acusados en el caso Odebrecht. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • La fiscalía termina sus alegatos, con un llamado a castigar a Rodrigo Díaz, Carlos Duboy y los Rosas. Leer más
    • Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles. Leer más