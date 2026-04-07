First Quantum calcula en $250 millones el costo del procesamiento del material expuesto en la mina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antes de iniciar el procesamiento del mineral, la compañía informó que deberá ejecutar durante tres meses trabajos clave como la contratación de personal, la reactivación de la planta con la rehabilitación de equipos y la recuperación de la cadena logística. Toda la labor se hará en 13 meses.

Tras la aprobación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, de la resolución que permite procesar, exportar y comercializar el material rocoso expuesto en la mina Cobre Panamá en Donoso, la empresa First Quantum Minerals, casa matriz de Minera Panamá, estimó en aproximadamente 250 millones de dólares el costo para ejecutar este programa.

Explicaron en un comunicado que el programa de procesamiento del mineral expuesto, incluye principalmente la reposición de inventarios y la reactivación operativa de la planta.

De acuerdo con la empresa, antes de iniciar el procesamiento se deberán completar trabajos preparatorios que podrían tardar hasta tres meses, entre ellos la contratación y capacitación de personal, la rehabilitación de equipos y el restablecimiento de las cadenas de suministro necesarias para la operación. En total, la empresa estima que el tiempo de todo el trabajo será de 13 meses aproximadamente.

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En este proceso, la compañía prevé la contratación de alrededor de 1,000 trabajadores adicionales, lo que permitiría elevar la fuerza laboral a unas 3,000 personas, incluyendo empleos directos e indirectos en áreas como mantenimiento, logística, servicios y soporte operativo.

“Damos la bienvenida a la aprobación formal para avanzar con la remoción y procesamiento del mineral acopiado, lo que representa un paso importante en la gestión ambiental responsable de Cobre Panamá, particularmente en lo relacionado con el manejo del agua y los relaves”, señaló Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum en un comunciado.

Descargue la resolución en este enlace:

Según la resolución del MICI la empresa debera procesar

10.5 millones de toneladas de mineral de media ley

22.1 millones de toneladas de mineral de baja ley

0.5 millones de toneladas de mineral triturado

4.9 millones de toneladas extraídas del tajo Botija

Total: 38 millones de toneladas más 0.6 toneladas adicionales.

Puede descargar el comunicado completo en este enlace: