Panamá, 07 de abril del 2026

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    Minería

    First Quantum calcula en $250 millones el costo del procesamiento del material expuesto en la mina

    Antes de iniciar el procesamiento del mineral, la compañía informó que deberá ejecutar durante tres meses trabajos clave como la contratación de personal, la reactivación de la planta con la rehabilitación de equipos y la recuperación de la cadena logística. Toda la labor se hará en 13 meses.

    Katiuska Hernández
    First Quantum calcula en $250 millones el costo del procesamiento del material expuesto en la mina
    Proyecto minero Cobre Panamá en Donoso. Archivo

    Tras la aprobación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias, de la resolución que permite procesar, exportar y comercializar el material rocoso expuesto en la mina Cobre Panamá en Donoso, la empresa First Quantum Minerals, casa matriz de Minera Panamá, estimó en aproximadamente 250 millones de dólares el costo para ejecutar este programa.

    +info

    MICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuesto

    Explicaron en un comunicado que el programa de procesamiento del mineral expuesto, incluye principalmente la reposición de inventarios y la reactivación operativa de la planta.

    De acuerdo con la empresa, antes de iniciar el procesamiento se deberán completar trabajos preparatorios que podrían tardar hasta tres meses, entre ellos la contratación y capacitación de personal, la rehabilitación de equipos y el restablecimiento de las cadenas de suministro necesarias para la operación. En total, la empresa estima que el tiempo de todo el trabajo será de 13 meses aproximadamente.

    Lea también: MICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuesto

    En este proceso, la compañía prevé la contratación de alrededor de 1,000 trabajadores adicionales, lo que permitiría elevar la fuerza laboral a unas 3,000 personas, incluyendo empleos directos e indirectos en áreas como mantenimiento, logística, servicios y soporte operativo.

    Damos la bienvenida a la aprobación formal para avanzar con la remoción y procesamiento del mineral acopiado, lo que representa un paso importante en la gestión ambiental responsable de Cobre Panamá, particularmente en lo relacionado con el manejo del agua y los relaves”, señaló Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum en un comunciado.

    Descargue la resolución en este enlace:

    Adjuntos

    101925 Res. GOficial.pdf

    Según la resolución del MICI la empresa debera procesar

    • 10.5 millones de toneladas de mineral de media ley

    • 22.1 millones de toneladas de mineral de baja ley

    • 0.5 millones de toneladas de mineral triturado

    • 4.9 millones de toneladas extraídas del tajo Botija

    • Total: 38 millones de toneladas más 0.6 toneladas adicionales.

    First Quantum calcula en $250 millones el costo del procesamiento del material expuesto en la mina

    Puede descargar el comunicado completo en este enlace:

    Adjuntos

    NR 26-11 GOP Approves Processing of Stockpiled Ore.pdf

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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