Panamá, 07 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Minería

    MICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuesto

    La resolución establece que la empresa será la encargada de costear el procesamiento y exportaciones solo del material expuesto, para evitar riesgos medioambientales.

    Katiuska Hernández
    MICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuesto
    Foto del tajo de la mina de Donoso. LP/Archivo

    El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó a la empresa Cobre Panamá, para que la sociedad Minera Panamá que manejaba el proyecto minero de Donoso, procese, exporte y comercialice el material rocoso expuesto.

    La resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 30498 del 7 de abril de 2026, autoriza la remoción del material que aún se encuentra en la mina, cuya exposición a condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.

    El MICI expresó que la decisión se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos en el material expuesto.

    “Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas”, aclara el MICI.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • Tras controlar incendio, vuelven a cerrar el puente de las Américas. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde junio de 2026. Leer más