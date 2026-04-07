MICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuesto

La resolución establece que la empresa será la encargada de costear el procesamiento y exportaciones solo del material expuesto, para evitar riesgos medioambientales.

El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó a la empresa Cobre Panamá, para que la sociedad Minera Panamá que manejaba el proyecto minero de Donoso, procese, exporte y comercialice el material rocoso expuesto.

La resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 30498 del 7 de abril de 2026, autoriza la remoción del material que aún se encuentra en la mina, cuya exposición a condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada.

El MICI expresó que la decisión se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos en el material expuesto.

“Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas”, aclara el MICI.

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