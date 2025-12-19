Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril contrató de forma directa a la empresa AECOM USA, Inc. por un monto de $4.1 millones, para que se encargue de la asesoría técnica y estratégica en el desarrollo de la ingeniería del tramo Albrook–Sajalices, así como de la consolidación de los estudios de factibilidad del proyecto del tren Panamá–David.

La multinacional estadounidense, especializada en infraestructura y que ofrece servicios de consultoría, diseño, ingeniería y gestión de proyectos a nivel global, deberá, entre otras tareas, realizar el diseño del quinto puente sobre el Canal. Se tratará de un puente ferroviario, es decir, de uso exclusivo para el tren Panamá–David.

De acuerdo con el plan inicial, se ha estipulado que el puente estaría ubicado en la zona del Corte Culebra, paralelo al puente Centenario.

Los estudios a realizar incluyen aspectos geotécnicos, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que deberá proporcionar toda la información relacionada con la topografía de la zona.

Según la Secretaría Nacional del Ferrocarril, AECOM cuenta con “experiencia en puentes de gran luz”.

La empresa también deberá elaborar un estudio de población y un análisis de mercado, que incluirán las tarifas o costos del servicio.

Asimismo, tendrá a su cargo el diseño conceptual arquitectónico de dos estaciones de pasajeros: Albrook y La Chorrera.

Entre sus responsabilidades también estará el desarrollo de los criterios de diseño que se aplicarán al urbanismo dentro del polígono del predio de la terminal de carga de Albrook, así como del patio principal y los talleres ubicados en La Chorrera.

El proyecto

El tren, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, recorrerá 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta la frontera con Costa Rica. Contará con 14 estaciones de pasajeros —incluidas Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas— y tres estaciones de carga: Albrook, Bugaba y El Roble.

El sistema operará en dos modalidades: un tren de pasajeros que alcanzará velocidades de hasta 180 km/h y un tren de carga con una velocidad máxima de 100 km/h.