Panamá estabiliza el precio del diésel y la gasolina de 91 octanos para el transporte público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete aprobó una medida temporal para estabilizar el precio de los combustibles destinados al transporte público a nivel nacional, en medio del impacto que el conflicto bélico en Medio Oriente está teniendo sobre los mercados internacionales de hidrocarburos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció que se establecerá un tope de 90 centavos por litro para el diésel y de 88 centavos por litro para la gasolina de 91 octanos, combustibles utilizados por el transporte público.

Chapman precisó que la gasolina de 95 octanos queda excluida de esta medida.

La disposición tendrá una vigencia de hasta 10 meses, aunque podrá suspenderse antes si las condiciones del mercado internacional lo permiten.

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