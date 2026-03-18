Golpe al bolsillo: suben los precios de la gasolina y el diésel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los precios de los combustibles registrarán un nuevo incremento en Panamá, en medio de la tensión mundial por la guerra en Irán, que está aumentando los costos del petróleo.

La Secretaría Nacional de Energía informó que la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.14 por litro, lo que representa unos 20 centavos más con respecto al precio anterior. La gasolina de 91 costará $1.07 por litro, reflejando un alza de 18 centavos.

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Con respecto al diésel, se informó que tendrá un costo de $1.21 por litro, lo que representa 31 centavos de aumento.

Los nuevos precios de los combustibles empezarán a regir a las 6:00 a.m. de este viernes 20 de marzo y estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de abril (Viernes Santo).

En cuanto al precio por galón, la gasolina de 95 octanos costará $4.32 por galón, en tanto, la gasolina de 91 octanos se venderá a $4.05. El diésel $4.58 por galón.

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