Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Secretaría de Energía

    Golpe al bolsillo: suben los precios de la gasolina y el diésel

    Henry Cárdenas P.
    Golpe al bolsillo: suben los precios de la gasolina y el diésel
    Nuevo incremento en los precios de los combustibles.

    Los precios de los combustibles registrarán un nuevo incremento en Panamá, en medio de la tensión mundial por la guerra en Irán, que está aumentando los costos del petróleo.

    La Secretaría Nacional de Energía informó que la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.14 por litro, lo que representa unos 20 centavos más con respecto al precio anterior. La gasolina de 91 costará $1.07 por litro, reflejando un alza de 18 centavos.

    Lea aquí: $5.4 millones tendrán que pagar los consumidores panameños por alza del combustible

    Con respecto al diésel, se informó que tendrá un costo de $1.21 por litro, lo que representa 31 centavos de aumento.

    Los nuevos precios de los combustibles empezarán a regir a las 6:00 a.m. de este viernes 20 de marzo y estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de abril (Viernes Santo).

    En cuanto al precio por galón, la gasolina de 95 octanos costará $4.32 por galón, en tanto, la gasolina de 91 octanos se venderá a $4.05. El diésel $4.58 por galón.

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    El conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza los precios internacionales del petróleo WTI, referencia utilizada por Panamá para importar combustibles refinados.

    Golpe al bolsillo: suben los precios de la gasolina y el diésel

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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