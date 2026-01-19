Hoteles y planes vacacionales bajo la lupa: $391 mil en reclamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las quejas contra hoteles y planes vacacionales durante el año 2025 sumaron un total de 81, de acuerdo con un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Según la entidad, el monto reclamado en estas querellas asciende a $391,855.

¿Cuáles fueron los principales motivos de estos reclamos? La lista la encabeza la falta de información, con 32 casos que representan un monto de $253,054.

Le siguen 17 quejas por cláusulas abusivas ($40,558.77), 9 por devolución de dinero ($11,526.40), 7 por incumplimiento de servicios ($7,411.64), 6 por resolución de contrato ($22,581.20), 5 por incumplimiento de contrato ($44,203.42), 2 por restricciones de acceso ($12,000.00), 2 por veracidad de la publicidad ($317.50) y una por cobro indebido ($202.36).

La Acodeco informó que logró resolver 50 quejas a favor de los consumidores, con la recuperación de un monto total de $243,942.

De acuerdo con la Sección de Estadística de la institución, entre los años 2006 y 2025 la actividad relacionada con hoteles y planes vacacionales registra 2,154 casos, por un monto acumulado de $8.7 millones.

Entre las recomendaciones que brinda la Acodeco para evitar este tipo de inconvenientes figuran leer detenidamente el contrato antes de firmarlo, verificar que toda la información sobre el servicio ofrecido —condiciones, restricciones y costos— esté claramente establecida por escrito, desconfiar de ofertas excesivamente atractivas que podrían ocultar cláusulas desfavorables, y no entregar tarjetas de crédito ni datos financieros si no se tiene plena seguridad de la transacción que se va a realizar.