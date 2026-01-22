Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFORME

    Inmobiliarias lideraron reclamos ante la Acodeco en 2025 por más de $13.9 millones

    Yasser Yánez García
    Inmobiliarias lideraron reclamos ante la Acodeco en 2025 por más de $13.9 millones
    Vista de viviendas en La Chorrera, Panamá Oeste. Alexander Arosemena

    Las empresas inmobiliarias ocuparon el primer lugar entre los casos atendidos por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante 2025, al acumular 405 quejas, que representan un monto reclamado de $13.9 millones, de acuerdo con cifras oficiales de la entidad.

    Las reclamaciones estuvieron vinculadas, principalmente, a irregularidades en la compra de viviendas. El motivo más recurrente fue la devolución de dinero, con 239 quejas por casi $2.7 millones, seguido por la falta de información (42 casos por unos $2.4 millones) y los vicios ocultos (38 quejas por $1.3 millones).

    Otros motivos relevantes fueron el incumplimiento de contrato, con 32 reclamaciones que suman cerca de $3.9 millones, y el incumplimiento de garantía, con 28 casos por aproximadamente $1.8 millones.

    También se registraron quejas por cláusulas abusivas, aclaración y resolución de contrato, cobros indebidos, publicidad engañosa y anulación de contratos, entre otras causas de menor incidencia.

    La entidad informó además que, entre los años 2020 y 2025, se presentaron un total de 3,178 quejas contra empresas inmobiliarias, por un monto acumulado cercano a $197.4 millones.

    En ese período, las cláusulas abusivas se convirtieron en el principal motivo de reclamo, con 876 casos que representan más de $118.2 millones.

    En cuanto a los resultados, la entidad detalló que logró 2,036 soluciones a favor de los compradores de viviendas durante ese quinquenio, por un monto total de $137.5 millones.

    Aunque la Acodeco reconoce que muchas promotoras inmobiliarias realizan esfuerzos para reducir las inconformidades, advirtió que persisten prácticas que afectan los derechos de los compradores, las cuales continúan siendo atendidas mediante los mecanismos de protección al consumidor.

    La institución reiteró una serie de recomendaciones para quienes planean adquirir una vivienda, entre ellas se destacan: definir un presupuesto realista que incluya costos adicionales; verificar que la empresa o corredor esté legalmente constituido; comprobar la veracidad de la publicidad; y leer detenidamente el contrato antes de firmar.

    Adicional, aconseja no firmar documentos que no se comprendan, evitar acuerdos verbales, solicitar copias de todos los documentos y no dejarse presionar para cerrar una transacción de forma apresurada.

    Yasser Yánez García


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más