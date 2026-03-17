Lotería Fiscal 2026: estas son las facturas válidas para participar en próximo sorteo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un cambio en las reglas y varios requisitos clave marcarán quiénes podrán participar y quiénes quedarán fuera de la Lotería Fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó las reglas de la Lotería Fiscal para este año 2026 y definió qué facturas serán aceptadas para participar en el próximo sorteo, en medio de un cambio hacia un modelo regional que modifica la forma en que los contribuyentes podrán optar a los premios.

Con este nuevo esquema, las autoridades buscan ampliar la participación a nivel nacional, pero también advierten que no cumplir con ciertos requisitos —especialmente en la entrega de las facturas y el tipo de sobre usado— podría dejar fuera a los aspirantes.

Urnas de la Lotería Fiscal en Albrook Mall.

Facturas válidas y período de participación

De acuerdo con el MEF, serán válidas todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Estas deberán ser conservadas por los contribuyentes para su posterior entrega en sobres, siguiendo las reglas establecidas.

Cada factura debe tener el nombre del contribuyente y su número de cédula, dirección y mail, en caso de no tenerlo impreso, se puede colocar manualmente en la parte de atrás de dicho documento.

Las fechas específicas de los sorteos se anunciarán por región, por lo que las autoridades recomendaron a los participantes mantenerse atentos a los canales oficiales.

Nueva modalidad regional

Igualmente, se informó que la Lotería Fiscal ahora operará bajo un esquema regional, creado mediante la Resolución No. 40 del 9 de febrero de 2026, publicada en Gaceta Oficial el 3 de marzo.

El país se dividirá en cuatro regiones para los sorteos:

Región 1: Panamá

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Con este formato, cada región tendrá su propio sorteo y premiación.

Premios por región

Cada región entregará 25 premios, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

En total, se repartirán $110,000.

Los sobres de la Lotería Fiscal se colocan en una piscina para luego ser seleccionados al azar. Tomada de X.

Reglas clave para participar

Uno de los aspectos más importantes —y que puede dejar fuera a los participantes— es el cumplimiento de los requisitos de entrega.

Cada sobre deberá incluir:

Un mínimo de cinco facturas fiscales o documentos equivalentes.

Facturas a nombre de la persona participante.

Además, los sobres deben cumplir con condiciones específicas:

Ser blancos o manila.

Tamaño carta o más pequeños.

Sin decoraciones, dibujos, stickers ni elementos llamativos.

En la parte exterior solo se permite colocar información personal: nombre completo, número de cédula (o documento equivalente), dirección, correo electrónico y teléfono.

El MEF también aclaró que una persona no podrá ganar más de un premio en un mismo sorteo.

Controles y fiscalización

Como parte del proceso, antes de finalizar cada sorteo se extraerán 15 sobres adicionales no ganadores con fines de fiscalización tributaria, lo que refuerza el objetivo de la iniciativa de combatir la evasión.

Aunque ya se han realizado cuatro sorteos bajo el esquema anterior, aún no se ha anunciado la fecha del primer sorteo bajo esta nueva modalidad regional, aunque se adelanta que será en mayo dada la fecha de las facturas válidas.