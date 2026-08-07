Lotería Fiscal Regional: Ya viene el sortero, conoce las urnas autorizadas para depositar tus facturas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Repartirán $440 mil en premios con facturas emitidas desde el 14 de junio.

Los sorteos de la Lotería Fiscal Regional regresan a partir del martes 18 de agosto, repartiendo $440 mil en premios, con facturas emitidas desde el 14 de junio, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

Tras una exitosa primera edición que recolectó más de dos millones de facturas fiscales, el programa regresa este mes de agosto dividiendo al país en cuatro grandes zonas de premiación.

Calendario oficial de los sorteos

Las tómbolas se realizarán de manera presencial en diversos centros comerciales del país, estructuradas bajo el siguiente cronograma oficial por zonas:

Región 1 (Panamá): Martes 18 de agosto.

Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): Jueves 20 de agosto.

Región 3 (Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas): Martes 25 de agosto.

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): Jueves 27 de agosto.

Para este ciclo, la DGI validará todos los comprobantes de compra que hayan sido emitidos formalmente entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026.

Lotería Fiscal. Archivo

Reglas para el uso de sobres

Las autoridades tributarias enfatizaron que el incumplimiento en las normas de presentación invalidará los datos del participante. Los ciudadanos interesados deben cumplir los siguientes pasos:

Cantidad: Reunir mínimo 5 facturas fiscales vigentes por sobre. Dimensiones: Utilizar exclusivamente sobres tamaño carta o de dimensiones menores. Colores autorizados: Únicamente se aceptarán empaques de color blanco o manila. Restricciones: El exterior del sobre solo debe mostrar la información personal del participante. Está estrictamente prohibido el uso de decoraciones, dibujos, stickers o cualquier elemento llamativo.

Bolsa de premios por región

Cada una de las cuatro tómbolas regionales seleccionará a 25 ganadores, inyectando un total de $110,000 en efectivo por región. La distribución individual de los premios por sorteo se desglosa así:

5 grandes premios de $10,000 cada uno.

10 premios intermedios de $5,000.00 cada uno.

10 premios menores de $1,000.00 cada uno.

La institución espera replicar o superar el impacto de su convocatoria previa, la cual registró la recepción de 401,035 sobres fiscales a nivel nacional.

Las urnas autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) están distribuidas estratégicamente a nivel nacional en las Administraciones Provinciales de Ingresos (API) y en los principales centros comerciales del país.

Los participantes solo tienen hasta el viernes 14 de agosto de 2026 para depositar sus sobres antes de que sean retirados para los sorteos. Las ubicaciones oficiales y específicas son:

Sorteo de la Lotería Fiscal del MEF.

Provincia de Panamá

Albrook Mall : Cuenta con 4 urnas (Ubicadas en el Food Court, área del Carrusel - Planta Baja, y cerca del Titán en la zona del Elefante).

Los Andes Mall

AltaPlaza Mall (Nivel 1)

Town Center Costa del Este (Food Court M3)

Soho Mall (Planta Baja)

MegaMall y Centro Comercial Los Pueblos

Plaza Las Américas (A un costado del Supermercado Rey)

Sedes Institucionales:





Panamá Oeste y Provincias Centrales

Westland Premium Outlets (Sede oficial de recaudación en la zona).

Arraiján Town Center (Frente al comercio Piñas Locas).

Santiago Mall (Veraguas).



Chiriquí, Bocas del Toro y Colón