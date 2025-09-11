MEF asegura que toma medidas para proteger el grado de inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que toman las medidas necesarias para lograr proteger el grado de inversión.

Actualmente la calificación de riesgo soberano de Panamá se encuestra a un escalón de perder el grado de inversión por parte de dos calificadoras: Moody’s que la tiene en Baa3 con perspectiva negativa y Standard & Poor’s S&P en BBB-, mientras que desde marzo de 2024 fue degradada la calificación por parte de la agencia Fitch a BB+.

Ante este panorama de estar al borde con dos calificadoras, el Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que han realizado una serie de medidas para ordenar las finanzas y cumplir con las metas fiscales de reducir el déficit.

“Panamá ordena sus finanzas cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en octubre de 2024. Esta reforma fija una senda explícita y decreciente del déficit del 4.0% del PIB en 2025 hacia 1.5% desde 2030, garantizando una trayectoria clara de sostenibilidad”, aseguró el MEF en un comunicado.

El despacho que dirige el ministro Felipe Chapman, indicó que a través de esa estrategia de bajar el déficit “se trabaja para que el país pague menos intereses, proteja el gasto social y mantenga su credibilidad”.

En tal sentido, indicaron que en noviembre de 2024, Moody’s mantuvo la calificación de Panamá, pero con perspectiva en “negativa”, por lo que desde esa fecha hasta hoy se implementaron una serie de acciones y medidas.

MEF lista las medidas tomadas para no perder el grado de inversión

Regla fiscal en marcha. Estamos cumpliendo la ruta que fija la ley de gastar con disciplina y priorizar lo esencial.

Reforma de pensiones (CSS). En marzo de 2025 se aprobó la reforma para darle sostenibilidad al sistema y más transparencia.

Mejor control del gasto. Recortes a lo administrativo, foco en programas que sí cambian vidas u desarrollo humano- protegiendo a los más vulnerables: programas de salud, agua, educación, seguridad, entre otros.

Finanzas más sanas. Participación del mercado local con subastas de Letras del Tesoro y diversificación de fuentes de financiamiento.

Transparencia. Avances con datos verificables.

“Las estrategias implementadas son importantes ya que menos déficit hoy significa menos intereses mañana, dejando más dinero para invertir en escuelas, hospitales, agua y seguridad. También la solidaridad del aporte del Estado cuida las pensiones y ofrece estabilidad y confianza que impulsa al crecimiento de la economía y se generen empleos”.

El MEF reiteró que “Panamá hace su tarea con una ley fiscal clara y estabilización del aumento de la deuda pública, reforma de pensiones aprobada y ejecución responsable, para proteger el grado de inversión”.

Además, destacó el comunicado que “ordenar la casa no es un eslogan; es cumplir la ley, gastar mejor y pensar en el futuro de nuestros hijos”.