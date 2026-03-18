MEF define calendario de la Lotería Fiscal 2026: estas son las fechas por región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un cambio en las reglas y varios requisitos clave marcarán quiénes podrán participar y quiénes quedarán fuera de la Lotería Fiscal que ahora se jugará en por separado en cinco regiones, conozca en cuáles podrá participar y cuándo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió el calendario oficial de la Lotería Fiscal 2026 bajo su nueva modalidad regional, estableciendo fechas específicas para los sorteos en cada zona del país y confirmando el monto total de premios a repartir.

De acuerdo con el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, los sorteos se realizarán en cuatro fechas distintas durante el mes de mayo de 2026:

Región 1 (Panamá): 19 de mayo

Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 21 de mayo

Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): 26 de mayo

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 28 de mayo

Este nuevo esquema forma parte de la Lotería Fiscal Regional, creada mediante resolución oficial, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las oportunidades de ganar en todo el territorio nacional.

Asimismo, busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas al momento de realizar compras, lo que a su vez contribuye a aumentar la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

¿Cuántos premios se repartirán en la Lotería Fiscal?

Cada región contará con una bolsa de $110,000 en premios, lo que eleva el total nacional a $440,000 en esta nueva etapa del programa.

En cada sorteo regional se entregarán:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

Las autoridades explicaron que este modelo busca incentivar una mayor participación ciudadana y reforzar la solicitud de facturas fiscales como mecanismo de control tributario.

Lea más: Lotería Fiscal 2026: estas son las facturas válidas para participar en próximo sorteo

¿Cuáles son las facturas válidas y cómo participar?

Para participar, serán válidas las facturas emitidas por los comercios entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Cada participante deberá reunir al menos cinco facturas fiscales a su nombre e introducirlas en sobres que cumplan con los requisitos establecidos.

Segundo sorteo de la Lotería Fiscal. LP Katiuska Hernández

Entre las condiciones, se mantiene que los sobres deben ser blancos o manila, tamaño carta o más pequeños y sin decoraciones, incluyendo únicamente la información personal en el exterior.

Además, una persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo.

Más control y fiscalización

Como parte del proceso, también se seleccionarán sobres adicionales no ganadores con fines de fiscalización, en línea con el objetivo de la Lotería Fiscal de promover la cultura tributaria y reducir la evasión.

Con la publicación de estas fechas, el MEF avanza en la implementación del nuevo formato regional, que marca un cambio en la dinámica del programa y amplía su alcance en todo el país.