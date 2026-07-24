MEF y Miviot analizan exención del 2% del ITBI para viviendas nuevas de bajos precios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta buscaría que las personas que ganen salario mínimo y obten a una vivienda de hasta los $70,000, no se cobre el 2% del impuesto a las transferencias de inmuebles.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) analizan una posible modificación legal para exonerar del cobro del 2% de impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) a determinados segmentos de viviendas nuevas.

La medida en evaluación buscaría que las viviendas con un valor menor a los $70,000 o unidades a las que puede acceder una familia con salario mínimo de menos de 700 dólares mensuales, queden excluidas del pago del impuesto, equivalente al 2% del precio de transferencia.

En una propiedad de ese valor, la exoneración representaría un ahorro de hasta $1,400.

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó que la propuesta forma parte de las alternativas estudiadas para facilitar que las familias puedan adquirir y mantener una vivienda durante el plazo de financiamiento.

“Estás buscando que tú puedas tener tu vivienda, que tú puedas pagarla, no que sea algo esporádico, sino algo que tú puedas manejar a través de la vida para que tengas tu propiedad”, afirmó Sáiz. Añadió que la vivienda puede convertirse en un activo que posteriormente permita a las familias realizar otras inversiones.

Consultada sobre si la medida requeriría una nueva modificación legal, la viceministra señaló que, de ser considerada formalmente y presentada ante el Consejo de Gabinete, lo más probable es que sea necesario modificar la legislación vigente referenida a los intereses preferenciales.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Antonio Jované Castillo, indicó recientemente en una entrevista en Telemetro Reporta, que el MEF está revisando el impuesto y adelantó que cualquier beneficio tendría límites y estaría dirigido principalmente a viviendas de interés social y familias de menores ingresos.

“El impuesto de transferencia de bienes inmuebles se va a revisar, pero va a tener limitaciones para favorecer a las familias de interés social, a las familias más necesitadas”, sostuvo Jované. Aclaró que no se pretende repetir esquemas anteriores que también beneficiaban construcciones de alto costo.

El ministro señaló que la caída en el número de préstamos para viviendas contrasta con el aumento de los financiamientos destinados a vehículos, que, según indicó, crecieron alrededor de 34%. A su juicio, este comportamiento refleja las decisiones que toman las familias al distribuir recursos limitados entre vivienda y transporte.

Jované enfatizó que los recursos públicos son finitos y deben administrarse de manera focalizada. Por ello, los incentivos y apoyos para la adquisición de viviendas deberán concentrarse en familias vulnerables, hogares de bajos ingresos y trabajadores de zonas del interior del país, donde los salarios mínimos suelen ser menores.

La advertencia del sector vivienda

Convivienda advirtió en abril, que aunque el impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI), equivalente al 2% del valor de venta, es pagado formalmente por el promotor o desarrollador ante la Dirección General de Ingresos, en la práctica ese costo se incorpora al precio final de la vivienda y termina siendo asumido por el comprador.

Elisa Suárez, directora del gremio, señaló en esa oportunidad que el impacto será mayor entre las familias de menor poder adquisitivo, debido a que reduce su capacidad de compra, retrasa la adquisición de una vivienda y puede frenar las ventas y el inicio de nuevos proyectos.

La exoneración de este impuesto estuvo vigente por más de 50 años bajo la Ley 106 de 1974 para la primera venta de viviendas nuevas, pero fue eliminada mediante las leyes 468 y 481 de 2025, por lo que desde enero de 2026 el impuesto también se aplica a este segmento.

Un estudio económico presentado por Convivienda estima que la medida podría retrasar unos 6,700 créditos hipotecarios, con una reducción de $526 millones en financiamiento, hasta $1,300 millones menos en actividad económica y más de $120 millones de merma en recaudación tributaria.

El análisis calculó que el impuesto generaría cerca de $37 millones, una cifra inferior al impacto económico proyectado.

El gremio también reportó que en 2025 se vendieron 4,020 viviendas, 34% menos que el año anterior, mientras las ventas acumulan una caída cercana al 55% en dos años.

Para 2026 proyecta colocar 5,530 unidades por $634.75 millones, en un mercado donde el déficit habitacional ronda las 180,000 viviendas.

Recientemente, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, advirtió las ventas de viviendas nuevas se contrajo en cerca de 40% al pasar de 4,737 unidades en 2024 a 2,866 en 2025. Y para el primer trimestre de 2026 se registra una recuperación con la colocación de 1,292 unidades.

Sin embargo, en la banca el ritmo de solicitudes y aprobación de créditos hipotecarios residenciales se ha reducido. Los nuevos préstamos hipotecarios disminuyeron 19.9% al cierre de mayo, al pasar de $722.7 millones a $578.5 millones, una reducción de $144.1 millones.

El saldo total de la cartera hipotecaria aumentó $244.8 millones, hasta $21,537.3 millones. Sin embargo, este crecimiento de 1.15% fue moderado y contrasta con la caída de 19.9% registrada en los desembolsos de hipotecas nuevas durante los primeros cinco meses del año.