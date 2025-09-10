Memorando de Entendimiento con Chiquita tendrá una vigencia inicial de 24 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Panamá suscribió un Memorando de Entendimiento con la empresa Chiquita Brands para la reactivación de la industria bananera en la provincia de Bocas del Toro.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó la tarde de este martes 10 de septiembre que el acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses.

La entidad, dirigida por el ministro Julio Moltó, precisó además que el documento será enviado a la Contraloría General de la República para su refrendo y posterior publicación.

A través de un comunicado, el MICI detalló que el acuerdo contempla la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento, encargada de supervisar su implementación con el fin de acompañar el reinicio de las actividades productivas y laborales.

Entre los compromisos asumidos se incluye la contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación. Posteriormente, se prevé la incorporación de otros 2,000 trabajadores para actividades de cosecha y empaque, con prioridad para la mano de obra local.

Asimismo, el acuerdo establece la modernización de instalaciones y procesos, en cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.

El ministro Moltó ha indicado que el Gobierno se comprometió a garantizar la seguridad jurídica y que no haya bloqueos de calles.

Cabe recordar que el pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno anunció el retorno de la empresa bananera Chiquita a Panamá, luego de concretarse la firma del Memorando de Entendimiento entre esta compañía y la administración de José Raúl Mulino. Para lograr este acuerdo, el mandatario viajó a Brasil y sostuvo un encuentro con el presidente de la empresa, Carlos López Flores.

La empresa Chiquita había cerrado operaciones en Bocas del Toro entre mayo y junio de este año, debido a una huelga de trabajadores bananeros.