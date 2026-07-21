Molineros alertan que El Niño podría comprometer la cosecha y el abastecimiento de arroz hasta 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) de Panamá solicitó la conformación inmediata de un comité técnico interinstitucional para monitorear la producción, los inventarios y las necesidades de abastecimiento de arroz ante los efectos de El Niño.

El fenómeno de El Niño podría causar problemas para la cosecha de arroz y generar un posible desabastecimiento incluso para el año 2027. Así lo advirtió este lunes la Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (Analmo), que indicó que los efectos comienzan a reflejarse en las labores de siembra en distintas regiones productivas.

El gremio industrial alertó que, de prolongarse las condiciones de déficit de lluvias y estrés hídrico, podrían verse comprometidas tanto la cosecha actual como la disponibilidad del grano durante 2027.

Ante este escenario, el gremio solicitó al Gobierno la conformación inmediata de un comité técnico de respuesta y seguimiento que permita anticipar los efectos del fenómeno climático sobre la producción y el abastecimiento nacional de arroz.

La instancia, según Analmo, debería integrar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), productores y representantes de la industria molinera.

La advertencia surge luego de que productores de Coclé reportaran dificultades asociadas a la falta de lluvias y al estrés hídrico. Para los molineros, estas afectaciones no deben analizarse como hechos aislados, ya que condiciones similares podrían extenderse a otras zonas productoras y afectar el desempeño de los próximos ciclos agrícolas.

Analmo sustenta su preocupación en las proyecciones del Imhpa, citadas en su comunicado, según las cuales existe una probabilidad superior al 95% de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos durante el resto de 2026.

Cultivos de arroz en Chiriquí. Cortesía

Para el periodo entre julio y diciembre se prevé un predominio del déficit de lluvias, con reducciones de hasta 55%, además de aumentos de entre uno y tres grados Celsius en la temperatura del aire. El evento, considerado de intensidad fuerte, podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

El gremio sostiene que el riesgo va más allá de garantizar el empalme entre los inventarios disponibles y la cosecha que comienza a entrar al mercado. A su juicio, la posible prolongación de El Niño obliga a evaluar desde ahora las necesidades de abastecimiento del próximo año, antes de que una reducción en la producción limite la capacidad de respuesta.

Por ello, plantea reforzar el monitoreo de las hectáreas sembradas y afectadas, la disponibilidad de agua para riego, las pérdidas, las proyecciones de cosecha y los inventarios nacionales. Con esa información −señala− podrían adoptarse con anticipación medidas técnicas, financieras, logísticas o comerciales.

La posición de los molineros contrasta, sin embargo, con las estimaciones de los productores de arroz, quienes aseguran que, al menos para los próximos meses, el abastecimiento está garantizado, pese a los efectos de El Niño.

Hasta el 19 de junio en Panamá hay más de 4,2 millones de quintales de arroz. Fuente: Faragrap.

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) ha señalado que, con los inventarios existentes, las importaciones ya programadas y la nueva cosecha que comienza a incorporarse al mercado, el país cuenta con arroz suficiente para atender la demanda nacional.

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Según sus cálculos, hasta el 19 de junio la disponibilidad total, entre inventario físico e importaciones pendientes, alcanzaba 4.2 millones de quintales, suficientes para cubrir el consumo estimado hasta finales de noviembre, incluso sin contabilizar la nueva producción.

Los productores también proyectan que la cosecha sembrada entre abril y la primera mitad de julio permitirá reponer progresivamente el inventario consumido. Su posición es que cualquier decisión sobre importaciones adicionales para atender las necesidades de 2027 debe tomarse una vez concluya la cosecha y se conozca con mayor precisión el impacto real de El Niño sobre la producción.