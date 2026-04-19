Motorizados de PedidosYa se inclinan por otras plataformas como Uber e Indrive

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante la falta de un acuerdo con PedidosYa, algunos motorizados han optado por registrarse como repartidores en otras plataformas o activar ese servicio en el que ya estaban inscritos.

El negocio del delivery de comida, mercados y encomiendas en Panamá está redirigiendo la demanda hacia otras plataformas distintas a PedidosYa e incluso se analiza el surgimiento de nuevos jugadores.

Luego de casi una semana de suspensión del servicio por la protesta de los motorizados en rechazo a la nueva política tarifaria por kilometraje aplicada por la empresa PedidosYa, algunos repartidores han optado por registrarse o activar sus perfiles en Uber Eats, Indrive y otros servicios, e incluso brindar atención directa a algunos comercios para sobrevivir.

“Alrededor del 40% de los motorizados están optando por brindar el servicio en otras plataformas. El problema es que el flujo de pedidos es menor en Uber Eats y, en el caso de Indrive, es muy limitado solo a paquetería y mensajería, si se compara con PedidosYa”, dijo Pedro Reyes, asesor logístico de los motorizados.

Uber y Uber Eats son algunas opciones.

Desde el pasado lunes 13 de abril, cerca de 4,100 motorizados que brindaban el servicio a través de la figura de independientes con contratos en PedidosYa decidieron desconectarse y no recibir ni entregar pedidos, lo que afectó a más de 3,500 comercios en el país.

Reyes indica que no han logrado que la empresa los reciba para negociar una nueva tarifa que les permita mejorar sus ingresos.

Recalcó que el plan de la empresa de pagar por kilometraje y grupos desmejora entre 36% y 40% los ingresos de los transportistas.

Los motorizados de PedidosYa reiteran que se requiere una revisión urgente del esquema de pagos, al considerar que el nuevo modelo ha reducido de forma significativa sus ingresos.

Denuncian que la tarifa base bajó de $2.50 a cerca de $1.95 por entrega, y solicitan elevar la tarifa a $3.50.

Así es el esquema de pago en PedidosYa que tiene en paro a los repartidores

Reyes precisó que, aunque Uber Eats e Indrive pueden ser un respiro, el ingreso que reciben es menor porque el volumen de reparto es bajo por una menor demanda de ese servicio, que lo tenía acaparado casi en un 90% PedidosYa.

“Si en PedidosYa se obtiene alrededor de $2.50 dependiendo del servicio, en Uber Eats se logra apenas $1 o, a lo sumo, $1.15, pero tiene un mejor sistema con la propina y la demanda es poca. Indrive solo ofrece mensajería como orden de envío de paquetería”, indicó Reyes al señalar que estas plataformas no tienen capacidad para absorver tanta demanda y servicio.

Durante esta crisis, Uber se enfocó en las entregas de comida, que fueron muy populares gracias al confinamiento.

Domingo de Obaldía, representante de la Asociación de Comerciantes y Restaurantes, indicó que la gran mayoría decidió desconectarse temporalmente de PedidosYa, ante la lluvia de quejas por parte de los consumidores que no recibían a tiempo sus encargos y algunos reportaron pérdida de dinero.

“Solo vamos a trabajar con los operadores de delivery que están abiertos y, además, estamos exhortando a los consumidores a ir a buscar sus pedidos o consumir en los locales”, indicó De Obaldía, al tiempo que admite que están perdiendo dinero y ventas.

Servicio de delivery

Cerca del 70% de los restaurantes suspendieron el servicio de delivery. “Se les pagaba por orden servida, así que hemos decidido que mientras el servicio no se garantice no utilizaremos la plataforma”, precisó el representante de los restaurantes.

Este lunes los motorizados esperan volver a tocar la puerta a la empresa para tratar de lograr una negociación. Se estima que 65 mil pedidos se han dejado de realizar por día desde que comenzó la paralización el pasado lunes 13 de abril. En caso contrario, están evaluando otras fórmulas como crear una plataforma de delivery propia.