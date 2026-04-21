Motorizados piden al Gobierno y la Cámara de Comercio mediar en conflicto con PedidosYa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras ocho días de suspensión del servicio, los repartidores enviaron cartas al Ministerio de Gobierno, al despacho de la Primera Dama y a la Cámara de Comercio para alertar sobre impactos en comercios, consumidores y el flujo económico del sector.

Los repartidores de la plataforma PedidosYa, que llevan más de ocho días de paralización de sus actividades, solicitaron la mediación del Gobierno y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) para que se logre un diálogo con la empresa que les permita llegar a acuerdos para reactivar el servicio.

Los motorizados que operan a través de la plataforma PedidosYa solicitaron formalmente la intervención del presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino y de la ministra de Gobierno, Dinoska Moltalvo, para mediar en el conflicto que mantienen con la empresa, tras cambios en la estructura tarifaria que, aseguran, han reducido significativamente sus ingresos.

En cartas enviadas el 21 de abril de 2026, a estos despachos, los motorizados indicaron que más de 4,000 repartidores han suspendido labores desde el pasado 13 de abril, como medida de protesta ante modificaciones unilaterales en los pagos por servicio.

Según detallaron, estas variaciones han provocado una disminución aproximada del 30% en sus ingresos mensuales.

Los repartidores señalaron que los pagos base, que anteriormente oscilaban entre $2.50 y $3.50 por pedido dependiendo de la categoría, han sido reducidos a cifras cercanas a $1.85, registrándose incluso pagos de hasta $1.62.

A su juicio, esta situación compromete la sostenibilidad del servicio y su capacidad de cubrir costos operativos y necesidades básicas.

Motorizados de PedidosYa. LP/Elysée Fernández

Asimismo, denunciaron que, pese a haber transcurrido más de ocho días desde el inicio del paro, no ha existido un acercamiento formal por parte de la empresa para establecer un proceso de diálogo o negociación que permita revisar las condiciones actuales.

Así es el esquema de pago en PedidosYa que tiene en paro a los repartidores

Los motorizados advirtieron que el conflicto no solo impacta a los repartidores, sino a toda la cadena económica del sector delivery, incluyendo plataformas digitales, alrededor de 3,500 comercios afiliados, trabajadores y consumidores finales.

Indicaron que la reducción de la flota activa —que actualmente se sitúa entre un 5% y 10%— está generando retrasos en entregas, disminución en el volumen de ventas y afectaciones en el flujo económico del sector.

En sus solicitudes, pidieron a la Cámara de Comercio actuar como articulador del sector productivo y facilitar un espacio de diálogo, mientras que al Ministerio de Gobierno le solicitaron fungir como ente mediador institucional para tender puentes de comunicación entre las partes y alcanzar acuerdos sostenibles y justos.

Los motorizados aseguraron que cuentan con una propuesta estructurada para equilibrar las condiciones entre la empresa y los repartidores, la cual esperan presentar en un eventual espacio de mediación.