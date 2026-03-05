Mulino descarta subsidios al combustible en Panamá: ‘no estamos para eso’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“No visualizo subsidio por parte del Gobierno, lo anticipo: no estamos para eso”.

Así lo afirmó este jueves 5 de marzo el presidente de la República, José Raúl Mulino, al ser consultado sobre los posibles efectos de la guerra en Medio Oriente, que este jueves cumple su sexto día.

“Pasará la crisis y se resolverá el precio como establece el mercado, en su oferta y demanda”, sostuvo el mandatario.

Mulino indicó que su gobierno no está considerando otorgar subsidios a los combustibles, como ocurrió en la administración anterior. En aquella ocasión se aprobaron estas ayudas como parte de las medidas adoptadas ante el impacto económico derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Panamá va a tener que pagar el precio que tenga que pagar, lo lamento”, afirmó.

Precios de los combustibles

Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de este viernes 6 de marzo entrará en vigor un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, el cual refleja incrementos en todas sus variantes.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará cuatro centavos por litro y se venderá a $0.94. En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá tres centavos, fijando su precio en $0.88 por litro.

En el caso del diésel, el alza será de siete centavos, por lo que se comercializará a $0.90 por litro.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 20 de marzo.

