Panamá, 05 de marzo del 2026

    Guerra en Medio Oriente

    Mulino descarta subsidios al combustible en Panamá: ‘no estamos para eso’

    Getzalette Reyes
    Mulino descarta subsidios al combustible en Panamá: ‘no estamos para eso’
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, en la conferencia semanal de este 5 de marzo. Foto/Presidencia de la República

    “No visualizo subsidio por parte del Gobierno, lo anticipo: no estamos para eso”.

    Conflicto en Medio Oriente elevará costos del comercio mundial y tendrá efecto inflacionario en Panamá

    Así lo afirmó este jueves 5 de marzo el presidente de la República, José Raúl Mulino, al ser consultado sobre los posibles efectos de la guerra en Medio Oriente, que este jueves cumple su sexto día.

    “Pasará la crisis y se resolverá el precio como establece el mercado, en su oferta y demanda”, sostuvo el mandatario.

    Mulino indicó que su gobierno no está considerando otorgar subsidios a los combustibles, como ocurrió en la administración anterior. En aquella ocasión se aprobaron estas ayudas como parte de las medidas adoptadas ante el impacto económico derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

    “Panamá va a tener que pagar el precio que tenga que pagar, lo lamento”, afirmó.

    Precios de los combustibles

    Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de este viernes 6 de marzo entrará en vigor un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, el cual refleja incrementos en todas sus variantes.

    Desde el 6 de marzo aumentarán la gasolina y el diésel en Panamá. LP Archivo

    Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará cuatro centavos por litro y se venderá a $0.94. En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá tres centavos, fijando su precio en $0.88 por litro.

    En el caso del diésel, el alza será de siete centavos, por lo que se comercializará a $0.90 por litro.

    Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 20 de marzo.

    Getzalette Reyes


