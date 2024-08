‘No me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior’: advierte el presidente a la Asamblea Nacional

Escuchar audio noticia

En su conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó claro que no permitirá que ningún otro órgano del Estado coadministre el presupuesto nacional.

“Es la facultad constitucional del Ejecutivo de administrar el presupuesto de la Nación de acuerdo a la Ley de Presupuestos”, sostuvo.

El mandatario reconoció que los montos asignados pueden ser objeto de negociación y reveló que ya ha iniciado conversaciones con la presidente de la Asamblea Nacional, Danna Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), para llegar a un acuerdo.

“Yo estoy tratando de recuperar la institucionalidad del Órgano Ejecutivo en materia de presupuesto de la nación, que nos corresponde”, puntualizó.

Mulino defendió el uso de viáticos en la administración pública, rechazando las críticas que calificó de “demagógicas”. Argumentó que los viáticos son una necesidad para que los funcionarios puedan cumplir misiones en el extranjero y que estos no pueden eliminarse bajo el pretexto de austeridad.

El presidente José Raúl Mulino se refiere a las modificaciones a la Ley de Presupuesto aprobadas por la Comisión de Presupuesto, y envía un mensaje a la Asamblea.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/rGrOxe33Gv — La Prensa Panamá (@prensacom) August 22, 2024

“Ahí está en la Constitución. (…) No puede ser que ahora yo tengo que ir a la Asamblea o un ministro o un funcionario para que le autoricen un viaje”.

En cuanto a las relaciones con los diputados, Mulino aseguró que no permitirá chantajes. “Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo. Pero no me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior”, sentenció.

Aseguró, además, que cuando se hace un “acuerdo político” este debe ser cumplido.

Ante esto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, aseguró que en ningún momento ha llevado a algún ministro o director a “un cuartito a chantajearlo”. “Y si quiere que ponga la denuncia y que no esté inmiscuyendo, ni esté denunciando a la Asamblea, en la cual pues lo único que hace es hacerle mal al órgano del pueblo”, aseguró

"¡Qué ponga la denuncia!", es el mensaje de Benicio Robinson a José Raúl Mulino, luego de que el presidente asegurase en la mañana que la Asamblea Nacional chantajeaba al gobierno anterior.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/TCBKOXG4BL — La Prensa Panamá (@prensacom) August 22, 2024

Las declaraciones del mandatario se dan luego que el pasado lunes 19 de agosto, en la Comisión de Presupuesto decidieron en primer debate, que el Ejecutivo tenga autonomía para hacer traslados de partidas hasta por $200,000, sin acudir al Legislativo para su aprobación o rechazo.

Además de establecer que los viáticos para el exterior se mantuvieran en igual monto para todos los funcionarios sin importar su jerarquía, quedando para Europa, Asia, África y Oceanía en $500 diarios; Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile en $400 diarios y México, Centroamérica, el Caribe y el resto de Latinoamérica en $300 diarios.