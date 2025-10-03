Ofertas, promociones, compras y vigilancia: arranca el Black Weekend Panamá 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con una proyección de generar un impacto económico de cerca de $75 millones, este viernes 3 de octubre arrancó el Black Weekend Panamá 2025.

La actividad cuenta con la participación de unos 3 mil comercios, de al menos 16 centros comerciales del país, y se extiende hasta este domingo 5 de octubre.

En los tres días del Black Weekend se registran ofertas que van del 20% al 70%.

Como en ediciones anteriores, la afluencia de visitantes se incrementa entre 20% y 25%. Además, el Black Weekend se ha convertido en un producto turístico para atraer a compradores de países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y otros.

La Policía Nacional reforzó la seguridad en las calles y centros comerciales, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.