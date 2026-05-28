Ordenan a la Secretaría de Energía vigilar operación de la planta de la mina tras apagón que afectó hasta México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que le pidió a la Secretaría Nacional de Energía mantener una vigilancia sobre el funcionamiento de la planta termoeléctrica que opera en la mina de Cobre Panamá.

La decisión se tomó luego del apagón registrado al mediodía del pasado lunes 25 de mayo, que terminó afectando la interconexión eléctrica regional hasta México.

“En efecto, lo sucedido no tiene incidencia directa, pero se va a poner un poco de vigilancia en la planta que opera en la mina”, afirmó el mandatario al referirse al incidente originado por la desconexión de una de las unidades de generación de la planta ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Lea aquí: Apagón causado por planta termoeléctrica de la mina afectó interconexión entre Guatemala y México

Mulino explicó que el evento “se dio por un flujo de corriente al sistema” y señaló que, aunque ya se han realizado pruebas, “hay que pelear mucho el ojo, porque cuando se le mete al sistema una cantidad de energía, suceden esas cosas”.

El presidente José Raúl Mulino explicó que, tras los apagones registrados esta semana, la Secretaría de Energía reforzará la supervisión sobre la operación de la planta ubicada en la zona minera, luego de que un influjo de corriente afectara el sistema.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/YR6wtFhG3G — La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026

El mandatario también sostuvo que el segundo apagón registrado horas después en Panamá y Colón obedeció a condiciones climáticas.

Según un informe preliminar del Centro Nacional de Despacho (CND), la salida inesperada de la unidad G2 de la planta termoeléctrica de Cobre Panamá provocó la pérdida de cerca de 148 megavatios, generando un fuerte desbalance en el Sistema Nacional Interconectado.

El evento activó esquemas automáticos de protección eléctrica en Panamá y otros países de Centroamérica. El Ente Operador Regional (EOR) indicó que la falla provocó incluso la apertura temporal de la interconexión eléctrica entre Guatemala y México, además de dividir momentáneamente el Sistema Eléctrico Regional en tres bloques operativos.

El apagón del mediodía dejó sin electricidad a miles de clientes en sectores de la capital y San Miguelito durante aproximadamente siete minutos. Horas después se produjo un segundo apagón de mayor duración que afectó operaciones del Metro de Panamá y la planta potabilizadora de Chilibre.

Etesa informó que ambos eventos fueron independientes: el primero asociado a la desconexión de la unidad de generación de la mina y el segundo relacionado con fallas en líneas de transmisión eléctrica.