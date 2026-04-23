Panamá, 23 de abril del 2026

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    Reforma

    Panamá contra el reloj para salir de la lista de paraísos fiscales: estas son las fechas clave

    Reforma fiscal, revisión internacional y tiempos legislativos marcarán si Panamá logra salir de la lista de paraísos fiscales en octubre de 2026.

    Katiuska Hernández
    Panamá contra el reloj para salir de la lista de paraísos fiscales: estas son las fechas clave
    El presidente José Raúl Mulino pide que se acelere el proceso para lograr la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales. Cortesía Presidencia

    Panamá trabaja contra el tiempo para cumplir el cronograma que le permitiría salir de la lista de jurisdicciones fiscales de la Unión Europea, también conocida como lista de paraísos fiscales, en la actualización prevista para octubre de 2026.

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    El proceso exige avanzar en dos frentes clave: la aprobación de una reforma fiscal vinculada a la renta de fuente extranjera y el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia en el intercambio de información.

    La viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, indicó a La Prensa, que el Gobierno ya trabaja sobre un borrador de la reforma al Código Fiscal, que ha incorporado la retroalimentación de distintos gremios y sectores.

    “Se ha recogido feedback de diferentes sectores y la intención es presentar un borrador”, explicó, adelantando que el documento será presentado próximamente a la Asamblea Nacional posiblemente antes de que termine abril.

    Panamá contra el reloj para salir de la lista de paraísos fiscales: estas son las fechas clave
    Viceministra de economía, Eida Gabriela Sáiz en el foro de Apamec. Cortesía

    Sáiz aseguró que la meta es que el proyecto sea aprobado dentro de los tiempos legislativos para que Panamá pueda alinearse con el calendario internacional y aspirar a salir de la lista en octubre. No obstante, reconoció que el proceso depende también de factores externos y de la dinámica legislativa local.

    El presidente José Raúl Mulino, indicó que de ser necesario convocarían sesiones extraordinarias para este tema.

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    De acuerdo con el cronograma técnico que maneja el Gobierno para cumplir con las exigencias en Bruselas, sede de la Unión Europea, al que tuvo acceso La Prensa, el país debe cumplir con hitos específicos antes de mediados de 2026.

    Entre ellos, la aprobación y sanción de la reforma fiscal a más tardar el 30 de junio, así como la activación del proceso de revisión internacional ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya evaluación se desarrolla entre junio y julio.

    La funcionaria subrayó que el principio de territorialidad se mantiene dentro de la propuesta, como un elemento diferenciador del sistema fiscal panameño, mientras se busca fortalecer la “sustancia económica” exigida por los estándares internacionales. Es decir, Panamá solo cobrará impuestos sobre la renta que se genere dentro del territorio nacional.

    A la par, se exigirá a los agentes económicos internacionales sea empresas multinacionales o personas que ejerzan actividad en Panamá, que demuestren soporte de esas operaciones, es decir, la llamada sustancia económica, con oficinas, empleados entre otros.

    Además de la reforma, Panamá debe solicitar una inspección internacional como parte del proceso de evaluación, lo que permitirá validar los avances en transparencia e intercambio de información. Sáiz indicó que este proceso “va avanzando” y forma parte de los requisitos paralelos que el país debe cumplir.

    Paso a paso: lo que debe cumplir Panamá

    Para salir de la lista de la Unión Europea en octubre de 2026, Panamá debe cumplir dos criterios clave: uno relacionado con la fiscalidad justa y otro con la transparencia en el intercambio de información.

    1. Ajustes en fiscalidad (Criterio 2.1) El país debe reformar el régimen de rentas de fuente extranjera. Estos cambios deben ser aprobados, sancionados y publicados oficialmente para que el brazo técnico de la UE (TAXUD) los valide. Este punto es crítico, ya que un incumplimiento previo fue una de las razones por las que Panamá volvió a ser incluida en la lista.

    2. Transparencia e intercambio de información (Criterio 1.2)Panamá debe avanzar en el estándar internacional de intercambio de información a requerimiento, dentro del proceso del Foro Global de la OCDE.

    Fechas clave del cronograma

    Abril de 2026: Panamá debe presentar la solicitud de revisión profunda (In-depth Review) ante el Foro Global.

    Junio de 2026: Se realiza la evaluación técnica de esa solicitud por parte del Foro Global.

    Julio de 2026: Debe publicarse la aprobación de la revisión, como señal de cumplimiento en transparencia.

    30 de junio de 2026: Fecha límite para aprobar, sancionar y presentar la reforma fiscal ante el Grupo Código de Conducta de la UE.

    Si ambos criterios —reforma fiscal y evaluación de transparencia— se cumplen dentro de estos plazos, podrán ser considerados en la revisión de octubre de 2026, cuando la Unión Europea decidirá si excluye o no a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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