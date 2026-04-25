Panamá, 25 de abril del 2026

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    Panamá Emprende sufre ataque cibernético; MICI y la AIG investigan

    El director de la AIG, Adolfo Fábrega, confirmó el incidente, señaló que el impacto fue bajo y explicó que se investiga un patrón de intrusiones prolongadas en servidores del Estado.

    Katiuska Hernández
    Panamá Emprende sufre ataque cibernético; MICI y la AIG investigan
    Los ciberdelincuentes habrían extraido datos de la plataforma. La AIG investiga el incidente. iStock

    El Gobierno de Panamá investiga un nuevo incidente de ciberseguridad relacionado con la plataforma Panamá Emprende, administrada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), luego de que se alertara sobre la posible filtración de su base de datos en foros de la dark web o red oscura.

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    A través de un comunicado oficial, el MICI informó que inició un proceso de verificación técnica para determinar la veracidad y el alcance de la información presuntamente divulgada.

    Panamá Emprende sufre ataque cibernético; MICI y la AIG investigan

    La entidad detalló que este análisis se realiza en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), responsable de la gestión tecnológica del Estado.

    Por su parte, el director de la AIG, Adolfo Fábrega, confirmó a La Prensa que se trata de un incidente de ciberseguridad que ya está bajo investigación.

    Panamá Emprende sufre ataque cibernético; MICI y la AIG investigan
    Este martes la AIG presentó la plataforma Panamá Conecta que agrupará los trámites de varias instituciones que se podrán hacer de forma digital. Katiuska Hernández

    Indicó que el impacto ha sido bajo y explicó que este tipo de ataques responde a un patrón identificado en varios sistemas. “Se han detectado varias vulnerabilidades en servidores del estado que han sido aprovechadas para accesos no autorizados. Esto ha abierto la puerta a fugas de información. Actualmente se ejecutan acciones de corrección y fortalecimiento de la seguridad, mientras los terceros no autorizados intentan divulgar parte de esos datos en distintos espacios.”, señaló Fábrega.

    Precisó que hasta ahora se ha determinado que la data que pudo estar expuesta no estaba actualizada e incluye información que ya es pública.

    “Podemos adelantar que el caso es de baja sensibilidad por ser datos públicos como nombres de empresas y avisos de operación. Pero además, la data que no está actualizada”, dijo el director de la AIG.

    La alerta inicial advertía sobre la supuesta venta de la base de datos de Panamá Emprende, que contiene registros de empresas y emprendedores, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de la información gubernamental. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles vulneraciones.

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    Este incidente se suma a otros que se han reportado como el hackeo de la cuenta de instagram de la Contraloría General de la República, al igual que una intromisión no autorizada en la plataforma de la Caja de Seguro Social en marzo pasado.

    Igualmente, en septiembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud reportaron intentos de ciberataques o el acceso no autorizado a su base de datos. También se han detectado incidentes en comercios y empresas privadas.

    Según datos de Soluciones Seguras Panamá recibe cerca de 2,600 ataques semanales, mientras que el sector bancario puede enfrentar hasta 3,300 ataques por semana, principalmente a través de bots, ransomware y robo de información.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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