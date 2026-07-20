Panamá y China desescalan tensiones y avanzan en consensos técnicos para renovar acuerdo marítimo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá busca estabilidad comercial con China y vigila la alta volatilidad naviera en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones marítimas y comerciales entre Panamá y la República Popular China avanzan hacia una fase de estabilización, aseguró este lunes el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos.

Hoyos confirmó que en efecto se llevaron a cabo una serie de reuniones técnicas la semana pasada por parte de una delegación panameña que viajó al país asiático y asegura que ambas naciones alcanzaron “consensos importantes” que abren la vía para la posible renovación de su acuerdo marítimo bilateral.

Según explicó el canciller encargado, el proceso se encuentra actualmente en la etapa normal de revisión y aprobación interna por cada una de las partes.

Hoyos enfatizó que estos acercamientos tienen un signo positivo y buscan desescalar cualquier tensión previa.

Buques con bandera panameña. Cortesía

“El presidente ha manifestado el interés de estabilizar la situación para Panamá; ciertamente no tenemos ningún tipo de conflicto con un país como China”, afirmó el diplomático, enmarcando la situación dentro de un contexto geopolítico global más amplio.

Normalización en la flota mercante

Destaca que un indicador clave de esta mejoría es la reducción de las drásticas inspecciones a embarcaciones de registro panameño en puertos chinos.

Hoyos confirmó que las detenciones de naves disminuyeron significativamente durante el mes de junio y lo que va de julio, retornando a los promedios y fluctuaciones históricas del sector.

Al ser cuestionado sobre los motivos que originaron el incremento de las retenciones en meses pasados, el ministro encargado optó por la prudencia técnica, señalando que las autoridades chinas argumentaron razones estrictamente operativas.

“Tenemos que tomarlo por su valor y, en esa buena fe recíproca, hemos tratado de volver a la normalidad”, añadió.

El cierre del estrecho de Ormuz sigue afectando el comercio mundial. EFE/Archivo

Monitoreo en Ormuz

En el plano internacional, la Cancillería panameña mantiene una estricta vigilancia sobre el estrecho de Ormuz, una zona que calificó como “altamente volátil” debido a los conflictos que involucran a Irán, Estados Unidos e Israel.

Hoyos advirtió que la falta de previsibilidad en esta ruta marítima representa un reto gigantesco para las navieras del mundo y las cadenas de suministro mundiales, reafirmando el compromiso histórico de Panamá con el derecho internacional, la libre navegación y la neutralidad del Canal de Panamá.

Solo han liberado a 3 de los 10 panameños detenidos en Cuba

Finalmente, el jefe encargado de la diplomacia panameña se refirió a la situación de los ciudadanos panameños detenidos en Cuba.

Destacó que las conversaciones con el gobierno de la isla se desarrollan bajo un clima de respeto y que las gestiones consulares permitieron previamente el retorno de tres mujeres a suelo patrio.

Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes fueron liberadas y trasladas a Panamá en abril, formaban parte de los diez panameños que fueron acusados de violar normas en contra de la seguridad de la República de Cuba. “Lo que ocurrió con las tres panameñas ha sido un gesto de amistad de la República de Cuba hacia Panamá”, dijo en su momento el canciller Javier Martínez-Acha.

Hoyos confirmó que la delegación diplomática en La Habana provee asistencia constante a los detenidos y reiteró la solicitud formal para que, en caso de dictarse sentencias condenatorias, los nacionales puedan cumplir sus penas en cárceles panameñas.