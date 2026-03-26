Petróleo caro eleva subsidios y amenaza el crecimiento económico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Economía, Felipe Chapman, advierte que la situación exige un manejo cuidadoso del gasto público y revela desafíos en el empleo y la preparación laboral de los jóvenes.

El conflicto en Medio Oriente se siente en la economía panameña. El alza en los precios internacionales del petróleo encarece el combustible, presiona la inflación y ya promete aumentar el costo de los subsidios estatales, en un momento en que el país lidia con una deuda pública superior a los $60 mil millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que el impacto del conflicto podría alterar las proyecciones de crecimiento económico, que algunos bancos de inversión colocan hasta en 5%.

Esto tiene un efecto directo en la vida de los ciudadanos. Si sube el precio del petróleo, sube la gasolina, el transporte y también pueden encarecerse productos, sobre todo los importados, por el aumento en fletes e insumos.

Aunque el Gobierno mantenga congeladas tarifas como las del transporte público, ese alivio no llega a todos. Los conductores particulares y los comercios sí enfrentan directamente estos aumentos, y muchas veces esos costos terminan reflejándose en los precios al consumidor.

Para evitar subidas inmediatas, el Estado acude a la misión de aumentar los subsidios. Esto ayuda, y mucho, pero implica un mayor gasto público y deja menos recursos disponibles para otras necesidades del país.

Justamente este tema ocupó ayer miércoles al ministro Chapman, que acudió a un foro económico, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). Habló de los subsidios, el desempleo y los niveles de la deuda.

Al cierre de febrero, la deuda se elevó a $60,059 millones, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Evolución de la deuda por administración presidencial. LP

De acuerdo con Chapman, esta cifra “estaba anunciada”. A su juicio, no era una sorpresa y dijo que los titulares de los medios de comunicación deberían haber sido distintos.

El ministro señaló que la deuda llegó al punto “exactamente previsto en el plan estratégico del Gobierno”.

Recordemos que este aumento, de acuerdo con el Ministerio de Economía, no responde únicamente a nueva deuda, sino a lo que denominan una gestión activa del portafolio de pasivos.

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Desempleo

Durante su intervención, Chapman también reveló que “todos los días” recibe a alguien interesado en trabajar en el sector público, tras ser rechazado por la empresa privada por no contar con las “destrezas” necesarias.

Dijo que esta realidad es resultado de un sistema educativo y de preparación técnica que no permite a los profesionales aprovechar las oportunidades que la actualidad ofrece.

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Chapman indicó que este aumento del desempleo se debe, en gran medida, a un incremento en la población económicamente activa.

Aproximadamente 227,302 personas se encontraron sin empleo. Las cifras indicaron una difícil inserción laboral para los jóvenes, con un reporte de 72,000 jóvenes buscando empleo sin éxito entre 2024 y 2025.