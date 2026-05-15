Presidenta de Costa Rica eleva el tono del conflicto comercial con Panamá y lo traslada a Cancillería

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panel de la OMC falló a favor de Costa Rica, Panamá apeló la decisión y el conflicto sigue sin resolverse.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, elevó el tono contra Panamá por las restricciones comerciales que, según afirmó, afectan la exportación de productos agrícolas costarricenses hacia el mercado panameño.

“El tema del bloqueo comercial que nos hace Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí”, manifestó la mandataria, al asegurar que la situación ya golpea a paperos, cebolleros, productores lácteos y otros sectores agropecuarios.

Fernández indicó que el conflicto comercial ya superó las instancias de negociación del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y que trasladó el tema directamente al canciller Manuel Tovar para activar mecanismos de diplomacia y acciones internacionales.

“Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, afirmó este 15 de mayo, de acuerdo con un video publicado por El Observador de Costa Rica.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones comerciales entre ambos países por las restricciones sanitarias y fitosanitarias que han frenado el ingreso de diversos productos agrícolas costarricenses a Panamá.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, toma el caso de Panamá como una prioridad de su política exterior.

La disputa comercial entre Panamá y Costa Rica surgió después de que autoridades costarricenses retiraran las certificaciones sanitarias a varias plantas panameñas dedicadas a la producción de carnes, lácteos y productos avícolas. Entre las compañías afectadas aparecen Grupo Melo, Carnes de Coclé, Mangravita, Nestlé y Prolacsa.

En 2019 Panamá adoptó medidas que limitaron el ingreso de productos agrícolas, cárnicos y lácteos provenientes de Costa Rica, a raíz de controles sanitarios.

La controversia llegó posteriormente a la Organización Mundial del Comercio (OMC), luego de que Costa Rica denunciara que las restricciones panameñas contravenían las normas internacionales de comercio. Un panel arbitral dio la razón inicialmente al país vecino, pero Panamá decidió impugnar el fallo, por lo que el caso todavía permanece abierto.

MICI pide igualdad de condiciones

Esta semana el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, afirmó que el Gobierno panameño está dispuesto a dialogar con Costa Rica, pero bajo condiciones de reciprocidad. “Panamá y Costa Rica son países amigos. Panamá siempre ha estado dispuesto a conversar bajo las mismas reglas”, señaló, a inicios de esta semana.

Igualmente, defendió las medidas adoptadas por Panamá y aseguró que el país está actuando en defensa de su producción nacional. “Panamá no está protegiendo, sino haciendo lo adecuado con su sector productivo. Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar, esas son las instrucciones del presidente”, manifestó. Además, recordó que existen plantas panameñas que durante décadas exportaron a Costa Rica y que actualmente no pueden hacerlo.

El ministro sostuvo que ambos gobiernos tienen la capacidad de resolver el conflicto comercial mediante el diálogo, siempre que exista igualdad de condiciones. “Queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones y Panamá va a sentarse como país amigo a ver cuáles condiciones serían las apropiadas”, indicó. Añadió que Panamá continuará respaldando a sus productores nacionales, destacando que durante la pandemia el sector demostró su capacidad de abastecimiento, crecimiento y exportación.