Proyecto de bioetanol genera debate: ADAP apoya la iniciativa con condiciones técnicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio respaldó el uso de bioetanol como alternativa energética, pero advirtió que su implementación debe garantizar estándares internacionales y proteger a los consumidores.

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) expresó su respaldo al uso de bioetanol en mezclas de gasolina, aunque advirtió que la calidad del producto será determinante para evitar afectaciones al parque automotor y a los consumidores.

Durante la discusión del proyecto de ley 443 en la Asamblea Nacional, el gremio indicó que valora de manera positiva las iniciativas orientadas a diversificar la matriz energética y avanzar hacia alternativas más sostenibles.

No obstante, la asociación enfatizó que el uso de bioetanol debe cumplir con estándares internacionales y garantizar condiciones adecuadas en toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, para asegurar el correcto desempeño de los motores y prevenir riesgos por combustibles fuera de especificación.

ADAP también destacó que fabricantes de vehículos avalan mezclas de hasta 10% de bioetanol, siempre que se cumplan los parámetros técnicos requeridos, lo que demuestra su viabilidad bajo condiciones controladas.

La Comisión de Comercio aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 443, que modifica la normativa sobre biocombustibles y energía a partir de biomasa.

La sesión fue presidida por el diputado Ernesto Cedeño. pic.twitter.com/HkjoawFNyM — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 25, 2026

El pronunciamiento del gremio se da en medio del debate legislativo del proyecto 443, aprobado en primer debate con una votación dividida, y que ha sido objeto de cuestionamientos por posibles vacíos normativos, riesgos para la libre competencia y eventuales impactos en el consumidor.

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En ese contexto, la asociación reiteró su disposición a colaborar técnicamente en el proceso, con el objetivo de que cualquier decisión garantice la protección del consumidor, la integridad del parque automotor y la seguridad jurídica del país.