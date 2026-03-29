Panamá, 29 de marzo del 2026

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    Bioetanol en Panamá

    Proyecto de bioetanol genera debate: ADAP apoya la iniciativa con condiciones técnicas

    El gremio respaldó el uso de bioetanol como alternativa energética, pero advirtió que su implementación debe garantizar estándares internacionales y proteger a los consumidores.

    Getzalette Reyes
    Proyecto de bioetanol genera debate: ADAP apoya la iniciativa con condiciones técnicas
    ADAP se pronuncia sobre ley de bioetanol y exige controles en toda la cadena. LP/Alexander Arosemena

    La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) expresó su respaldo al uso de bioetanol en mezclas de gasolina, aunque advirtió que la calidad del producto será determinante para evitar afectaciones al parque automotor y a los consumidores.

    +info

    Cedeño advierte que el proyecto de bioetanol presenta vicios de inconstitucionalidad y riesgos en su ejecución

    Durante la discusión del proyecto de ley 443 en la Asamblea Nacional, el gremio indicó que valora de manera positiva las iniciativas orientadas a diversificar la matriz energética y avanzar hacia alternativas más sostenibles.

    No obstante, la asociación enfatizó que el uso de bioetanol debe cumplir con estándares internacionales y garantizar condiciones adecuadas en toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, para asegurar el correcto desempeño de los motores y prevenir riesgos por combustibles fuera de especificación.

    ADAP también destacó que fabricantes de vehículos avalan mezclas de hasta 10% de bioetanol, siempre que se cumplan los parámetros técnicos requeridos, lo que demuestra su viabilidad bajo condiciones controladas.

    El pronunciamiento del gremio se da en medio del debate legislativo del proyecto 443, aprobado en primer debate con una votación dividida, y que ha sido objeto de cuestionamientos por posibles vacíos normativos, riesgos para la libre competencia y eventuales impactos en el consumidor.

    [Lea también: Gritos, señalamientos y puños al aire: Vega y Cedeño se enfrentan por proyecto de bioetanol]

    En ese contexto, la asociación reiteró su disposición a colaborar técnicamente en el proceso, con el objetivo de que cualquier decisión garantice la protección del consumidor, la integridad del parque automotor y la seguridad jurídica del país.

    Getzalette Reyes


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