Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá

Balboa y Cristóbal concentran cerca del 40% del movimiento total de contenedores y del trasbordo en Panamá, con más de 3.8 millones de TEUs movilizados en 2025, según cifras oficiales.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, pone bajo la lupa a dos de las principales terminales del país: Balboa y Cristóbal, responsables de casi cuatro de cada diez contenedores movilizados en Panamá.

Cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran que, al cierre de 2025, el Sistema Portuario Nacional movilizó 9.9 millones de TEUs, de los cuales 3.88 millones pasaron por los puertos operados por PPC, lo que equivale a 39.2% del movimiento total de contenedores del país.

El peso de PPC es aún más relevante en la actividad de trasbordo, principal motor del sistema portuario panameño. De los 8.84 millones de TEUs de trasbordo registrados en 2025, Balboa y Cristóbal concentraron 3.49 millones, es decir, 39.5% del total nacional, según estadísticas oficiales de la AMP.

En detalle, el puerto de Balboa movilizó 2.67 millones de TEUs durante el año pasado, mientras que Cristóbal alcanzó 1.21 millones, ambos con crecimientos interanuales positivos de 1.8% y 9.4% respectivamente. Estas cifras consolidan a PPC como uno de los actores más influyentes del sistema logístico panameño, junto a SSA Marine MIT y Colón Container Terminal.

El fallo de la Corte se produce en un contexto en el que el sistema portuario nacional alcanzó un récord histórico, impulsado por el trasbordo, que representó 89.22% de la carga total movilizada en 2025, pese a la volatilidad del comercio mundial y los cambios en las rutas marítimas globales.

Expertos del sector advierten que cualquier decisión futura sobre la operación de Balboa y Cristóbal tendrá un impacto directo en la competitividad logística del país, dado que casi el 40% del flujo de contenedores y del trasbordo depende de estas dos terminales, claves para el rol de Panamá como hub regional.

Transición en proceso

La Cámara Marítima de Panamá indicó que se requiere información técnica sobre el proceso de transición, “a fin de garantizar la operatividad continua de los puertos, la estabilidad del ecosistema logístico y la protección de los trabajadores que dependen de estas actividades”.

Además piden que se conozca con claridad los parámetros, criterios y plazos que regirán los procesos de nuevas concesiones, así como los lineamientos de los futuros contratos de concesión, de forma que “se garantice una participación abierta y transparente de todos los actores, tanto locales como internacionales, y se refuercen la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria y la confianza en Panamá como destino para invertir”.

El gobierno ha señalado que está activado el plan de transición para la continuidad de los puertos y la operación estará a cargo de la filial de la naviera Maersk AMP Terminals.

APM Terminals, filial del grupo Maersk, señaló que cualquier eventual ingreso para operar de manera transitoria los puertos de Balboa y Cristóbal se realizará cumpliendo estrictamente las formalidades y procedimientos establecidos en la legislación panameña. La empresa aclaró que esta operación solo podrá concretarse una vez que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company quede debidamente ejecutoriado, un plazo que —precisó— no depende de la compañía.

La operadora portuaria subrayó que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones relacionadas con la estructura o administración futura de ambas terminales, ni en el corto ni en el largo plazo. Indicó que cualquier acción estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público.

APM Terminals recordó que opera 60 terminales en 34 países, presta servicios de forma no discriminatoria a todas las navieras y aplica modelos operativos estandarizados y sistemas de gestión probados, con énfasis en la resiliencia, eficiencia y gestión responsable de las operaciones portuarias.

Maersk es uno de los principales operadores navieros y usuarios de los puertos panameños, representando aproximadamente el 50% de los volúmenes en el Sistema Portuario Nacional.

La naviera danesa mueve aproximadamente 4 millones de TEU anualmente en Panamá. Y en el caso de la operación en el puerto de Balboa, el movimiento de contenedores de Maersk representa en esta terminal 75% de la carga. El 25% restante se distribuye en los puertos de PSA en el Pacífico y Cristobal (también de PPC), Puerto de Colon Container Terminal y SSA Marine Mit en el Atlántico.