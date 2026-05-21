Panamá, 21 de mayo del 2026

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    Trayectoria

    ¿Quién es la nueva timonel de la vía interoceánica?

    Alis Fernández
    ¿Quién es la nueva timonel de la vía interoceánica?
    Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

    Pasó de recorrer Colón en tren, hace 40 años, para llegar a su trabajo como empleada temporal del Canal de Panamá, a convertirse en la líder de esta misma empresa, una de las más importantes de la región.

    Ilya Espino de Marotta inició su camino en el Canal en 1985 y desde entonces empezó a marcar grandes hitos, al entrar en una industria dominada por hombres y ser la primera ingeniera en el astillero.

    ¿Quién es la nueva timonel de la vía interoceánica?
    Hasta hoy cumple el rol de sub administradora y dirige el proyecto del embalse del rio Indio . LP/Alex Arosemena

    Hoy ha sido designada como la administradora del Canal de Panamá, el cargo más alto de la entidad, pero este no es un logro que ocurrió por suerte o casualidad. Mientras miles de barcos cruzaban la ruta marítima, Ilya Espino de Marotta construía silenciosamente una trayectoria histórica dentro de la vía interoceánica.

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    Actualmente ocupa el puesto de subadministradora, segundo cargo más alto de la institución y es la responsable del proyecto hídrico más importante del país: el embalse del río Indio.

    Además, integró el grupo de cuatro líderes que dirigió al equipo encargado de desarrollar la propuesta del plan maestro de ampliación del Canal. En 2014 fue designada vicepresidenta ejecutiva del Programa de Ampliación.

    Antes de ello, ya había ocupado cargos en áreas como dragado, ingeniería mecánica, contabilidad y operaciones marítimas. Además, ejerció como vicepresidenta de Negocios de Tránsito de la Autoridad del Canal de Panamá.

    ¿Quién es la nueva timonel de la vía interoceánica?
    Inició su trayecto en el Canal de Panamá hace 40 años.Foto: tomada del sitio web del Canal de Panamá

    Su historia profesional inició luego de graduarse en ingeniería marina de Texas A&M University (Estados Unidos). Luego obtuvo una maestría en ingeniería económica de la Universidad Santa María la Antigua, en Panamá.

    Además, ha participado en programas ejecutivos del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Business School y de la Kellogg School of Management, y posee una certificación de gerente de proyectos del Project Management Institute.

    Tras cuatro décadas dedicadas a la vía interoceánica, Espino de Marotta se ha consolidado como la primera mujer en ocupar el más alto rango en los más de 110 años de historia del Canal.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


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