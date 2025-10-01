Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el transporte aéreo también existen beneficios para los viajeros, en cuanto a la compra de pasajes. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que las personas con discapacidad, los jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá tienen derecho a un 25% de descuento en pasajes aéreos.

La medida aplica tanto en aerolíneas nacionales como extranjeras que operen dentro del territorio nacional.

Se resalta que este beneficio está respaldado por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013, y aplica únicamente como un solo descuento al momento de la compra.

De acuerdo con la entidad, recientemente se llevó a cabo una capacitación sobre este beneficio a representantes de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá, con la finalidad de despejar dudas sobre la aplicación de la disposición.

Asimismo, la Acodeco informó que este año han recibido seis quejas relacionadas con el incumplimiento de este descuento.

Además, registra que desde 2018 se han tramitado 37 denuncias y aplicado 17 sanciones, por un monto total de $9,165.

La entidad señaló que muchos beneficiarios desconocen este derecho y, por ende, no lo solicitan al momento de comprar sus boletos, ya sea en agencias de viaje o directamente en las aerolíneas.

La Acodeco reiteró que las denuncias por incumplimiento pueden realizarse a través de Sindi, un asistente virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; así como mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en las redes sociales institucionales (AcodecoPma en Facebook y X) o en la página web oficial.

Se recomienda aportar el nombre y la ubicación del agente económico involucrado al momento de presentar la denuncia.