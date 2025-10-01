Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Acodeco

    Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá
    La entidad señaló que muchos beneficiarios desconocen este derecho y, por ende, no lo solicitan al momento de comprar sus boletos, ya sea en agencias de viaje o directamente en las aerolíneas. Archivo

    En el transporte aéreo también existen beneficios para los viajeros, en cuanto a la compra de pasajes. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que las personas con discapacidad, los jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá tienen derecho a un 25% de descuento en pasajes aéreos.

    La medida aplica tanto en aerolíneas nacionales como extranjeras que operen dentro del territorio nacional.

    Se resalta que este beneficio está respaldado por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y la Ley 134 de 31 de diciembre de 2013, y aplica únicamente como un solo descuento al momento de la compra.

    De acuerdo con la entidad, recientemente se llevó a cabo una capacitación sobre este beneficio a representantes de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá, con la finalidad de despejar dudas sobre la aplicación de la disposición.

    Asimismo, la Acodeco informó que este año han recibido seis quejas relacionadas con el incumplimiento de este descuento.

    Además, registra que desde 2018 se han tramitado 37 denuncias y aplicado 17 sanciones, por un monto total de $9,165.

    La entidad señaló que muchos beneficiarios desconocen este derecho y, por ende, no lo solicitan al momento de comprar sus boletos, ya sea en agencias de viaje o directamente en las aerolíneas.

    La Acodeco reiteró que las denuncias por incumplimiento pueden realizarse a través de Sindi, un asistente virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; así como mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, en las redes sociales institucionales (AcodecoPma en Facebook y X) o en la página web oficial.

    Se recomienda aportar el nombre y la ubicación del agente económico involucrado al momento de presentar la denuncia.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más