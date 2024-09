Reto fiscal: deuda y déficit

Escuchar audio noticia

La situación fiscal del país con un nivel de deuda cercano al 60% sobre el producto interno bruto, un bajo nivel de recaudación de impuestos y un déficit fiscal que este año estará sobre el 4% cuando la regla fiscal exigía un tope del 2%, representan una situación retadora para poder en orden las finanzas públicas y contener el gasto.

Y más cuando existen un cúmulo de leyes especiales que obligan a hacer aumentos de salarios a empleados de varias instituciones públicas, lo que limita la reducción de ciertas partidas presupuestarias.

Parte de este panorama fue descrito por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en la conferencia magistral que dio en el foro de Inversionistas de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) el jueves 12 de septiembre en horas de la tarde, en la que mencionó que el objetivo es ser transparente en el manejo de las finanzas públicas.

“Si bien tenemos una situación retadora hemos tenido momentos mucho más difíciles de los cuales hemos podido salir con éxito, una de las razones más por la cual yo estoy optimista; pero sí tenemos un reto esa relación cercana al 60% [de la deuda sobre el PIB] definitivamente que tenemos que revertir esa tendencia que no se va a hacer súbitamente”, expresó ante un auditorio lleno de banqueros, inversionistas, agentes del mercado de valores y calificadoras de riesgo.

Chapman indicó que se reunió esta semana con representantes de la agencia Moody’s que mantiene a Panamá en la clasificación Baa3 con perspectiva estable desde octubre de 2023.

Detalló que aprovecharon la presencia de los representantes de esta agencia en el país y dialogaron sobre la situación económica y fiscal y los retos económicos que enfrenta la actual administración gubernamental pasando por temas como el déficit fiscal, la recaudación, el plan de contención del gasto, la Caja del Seguro Social entre otros.

“Yo diría que más que preocupación, era dialogar [con Moody’s] para tener un intercambio de pensamientos y de ideas. Fue un diálogo franco, abierto y muy generoso, yo creo que se fueron muy satisfechos”, expresó el ministro Chapman al indicar que la reunión se extendió por más de dos horas y media.

Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody’s, señaló el miércoles durante el foro “Moody’s Inside LatAm Centroamérica 2024″ que hasta ahora las acciones del nuevo gobierno se perciben como positivas, pero aún se esperan detalles de las reformas fiscales y las medidas a largo plazo.

“En cuanto a la voluntad, al menos desde el momento de las elecciones hasta hoy, lo que hemos escuchado tanto del presidente como del ministro Felipe Chapman nos indica que hay una intención de abordar estos temas [CSS, deuda, regla fiscal, déficit], y eso es positivo”, indicó Merino.

El analista de Moody´s aclaró esta semana que consideran fundamental esperar los anuncios de política económica y del presupuesto de 2025, antes de hacer cualquier evaluación y análisis de la calificación crediticia.

Se proponen recuperar la calificación de Fitch en este gobierno

El ministro de economía y Finanzas, Felipe Chapman también admitió en el foro de Latinex, que recuperar el grado de inversión por parte de la calificadora Fitch Ratings es otro de los desafíos que tomará tiempo.

Esta agencia rebajó la calificación de Panamá a BB+ desde ‘BBB-’ a finales de marzo, dejando al soberano fuera del grado de inversión. Además, Todd Martínez, director senior de la calificadora Fitch, dijo que no ve posible que el país recupere su grado de inversión en poco tiempo.

Todd Martínez, director senior de la calificadora Fitch “Luce difícil que Panamá pueda recuperar el grado de inversión rápidamente porque probablemente le tomará unos años reducir el déficit”.

“Fitch lo comentó hoy [el jueves 12 de septiembre] acá esa calificación de grado de inversión no se recupera súbitamente y hay un cuadro interesante en una de las publicaciones de Fitch de hace meses donde ponía el número de países y el tiempo que les ha tomado, a los que lo lograron, recuperar la calificación de riesgo de grado de inversión, incluyendo los que no lo han recuperado todavía. Y va desde dos años hasta algunos que han transcurrido 20 años y no la han podido recuperar”, comentó el ministro.

Reiteró que el tiempo para recuperar el grado de inversión es muy variable, pero destacó que tienen la intención de lograrlo en esta administración. “Esa es nuestra intención”, sostuvo.