Se concretan cambios en Copa Holdings: Stanley Motta deja el cargo y asume la presidencia Pedro Heilbron

Esta semana se concretaron los cambios en la junta directiva de Copa Holdings, grupo aeronáutico que agrupa a las aerolíneas Copa Airlines y Wingo.

Desde este lunes 30 de junio dejó el cargo de la presidencia de la junta directiva, el empresario panameño Stanley Motta, quien presentó su renuncia formal el pasado 9 de octubre de 2024.

Motta, de 80 años de edad y que ha figurado en la lista de las personas más ricas del mundo que elabora la revista especializada en economía Forbes, se mantendrá como directivo “activo” en la compañía, señaló en su momento el comunicado del grupo.

Pedro Heilbron con 67 años, actual presidente ejecutivo de Copa Airlines, asumirá desde este martes 1 de julio la presidencia de la junta directiva de Copa Holdings, luego de ser electo por los miembros de ese grupo.

“Mi rol actual no cambia mucho, asumo el de la presidencia de la junta directiva a la vez. Stanley Motta está hasta el 30 de junio y sigue en la junta directiva pero me toca a mi ser el chairman. Habrá cosas nuevas, pero como mantengo mis funciones actuales, no creo que haya un cambio muy grande. Además, estamos reforzando el equipo”, dijo Pedro Hielbron, al ser consultado sobre los cambios en el grupo, durante el foro de Wings of Change de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, realizado en Bogotá la semana pasada.

Precisó que al equipo ingresó desde octubre de 2024 como vicepresidente ejecutivo de Copa Airlines, Robert Carey, quien fue presidente de Wizz Air, y antes estuvo en EasyJet.

Según el reporte mensual de Copa Holdings, al cierre de mayo la capacidad del grupo medida en la cantidad de asientos ofertados o disponibles, aumentó 7%, mientras que el tráfico de pasajeros de todo el sistema creció 7,5% en comparación con el mismo período de 2024. Como resultado, el factor de carga del sistema para el mes fue del 87.6%, 0,3 puntos porcentuales más alto que en mayo del año pasado.

Resultados al primer trimestre

Copa Holdings reportó sólidos resultados financieros en el primer trimestre de 2025. Su margen operativo líder de 23.8% reflejó la solidez de su modelo de negocio pese a menores rendimientos de pasajeros.

Los ingresos operativos crecieron 0.6% a $899.2 millones, con un factor de ocupación de los vuelos de 86.4% y una capacidad aumentada en 9.5%.

Aunque los ingresos por pasajero cayeron 9.1% por mayor capacidad en la región y monedas más débiles, los costos por milla disponible bajaron 7.7% gracias a menores precios de combustible y reducción de costos de ventas y servicio a pasajeros.

Copa obtuvo ingresos operativos de $213.8 millones y una utilidad neta de $176.8 millones, con una posición de liquidez de $1,300 millones.

Para todo el año 2025, el grupo prevé un margen operativo entre 21% y 23%, con crecimiento de capacidad entre 7% y 8%.