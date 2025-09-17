Secretaría del Ferrocarril de Panamá busca contratista para crear la marca del tren Panamá–David–Frontera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría del Ferrocarril de Panamá lanzó una convocatoria pública para contratar a una empresa especializada en diseño de identidad corporativa y desarrollo de marca para el proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera.

El contrato tiene un costo estimado de 150 mil dólares y busca dar forma a una identidad visual y conceptual que represente la magnitud de la obra.

Una marca

De acuerdo con la entidad, el objetivo principal es crear una identidad sólida, coherente e impactante que posicione al Ferrocarril de Panamá como referente regional en conectividad logística, transporte de carga y movilidad sostenible.

La estrategia pretende gestionar proactivamente la imagen del proyecto, generando una percepción positiva entre la ciudadanía y los sectores clave, y posicionando desde ahora los beneficios de esta infraestructura que conectará la capital con la frontera occidental, indicó.

“La marca debe reflejar innovación, sostenibilidad y compromiso social. Queremos que el público se apropie de este proyecto y lo respalde desde sus primeras etapas”, señaló la Secretaría en la convocatoria.

Proceso creativo en varias fases

La propuesta ganadora deberá cumplir con una metodología estructurada que incluye investigación inicial, análisis de tendencias, definición estratégica y desarrollo creativo, destaca el pliego de cargos. Entre las principales fases se destacan:

Estrategia de marca : investigación de mercado, definición del propósito (“why, how, what”), arquitectura de servicios –que abarque logística, carga, transporte de pasajeros y turismo– y posicionamiento deseado como “punto de conectividad para la región”.

Identidad de marca : creación del tono de voz y personalidad, guía de redacción y promesa de valor; además de textos maestros para sitio web, folletos y material institucional.

Naming : desarrollo del nombre oficial del tren, nombres de las estaciones y un eslogan que capture el espíritu del proyecto.

Identidad visual : diseño del logotipo y sus variaciones, selección de paleta de colores, tipografías y elaboración de un manual de marca con instrucciones de uso en formatos impresos y digitales.

Línea gráfica completa: diseño de papelería, uniformes, boletos físicos y digitales, tarjetas de transporte, material publicitario, rotulación de vehículos de servicio, así como recursos para redes sociales, animaciones y elementos para ferias y presentaciones.

Cada etapa tendrá entregables específicos y será revisada de forma constante con los actores clave del proyecto para garantizar alineación estratégica, cumplimiento técnico y aceptación pública, según lo establecido en pliego.

Hacia un referente regional

De acuerdo a las autoridades, el tren Panamá–David–Frontera es visto como un "proyecto transformador para la conectividad del país", con la promesa de agilizar el transporte de carga y pasajeros.

Por ello, la Secretaría del Ferrocarril apuesta en que una identidad de marca bien diseñada permitirá "presentar la obra al público nacional e internacional con la fuerza y claridad que requiere una infraestructura de esta escala".

Hasta ahora, presentaron oferta cinco agencias: McCann Erickson World Group Panamá, S.A, que propuso un precio de $136,960; STAR5 CREATIVE INC, que ofertó $64,404; La Unión Publicitaria, S.A, que presentó propuesta por $128,400; Q Publicidad, que ofreció propuesta por $97,000 , y BBM Publicidad, que presentó propuesta por $112,566.