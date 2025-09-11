Sicarelle y Hombres de Blanco, entre las 23 empresas interesadas en la licitación de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 23 empresas mostraron interés en la licitación pública por mejor valor para la contratación del servicio de limpieza del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por $19.5 millones.

Entre las que asistieron al acto de homologación figuran Sicarelle Holding y Hombres de Blanco Corp., dos compañías que estuvieron bajo la lupa pública en el gobierno pasado por sus contratos con el Estado.

Tocumen informó que el contrato contempla el servicio integral de aseo, limpieza en todas sus instalaciones y mantenimiento de los baños.

La cobertura abarcará las terminales 1 y 2, el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario.

Las compañías aspirantes, indicó Tocumen, deberán acreditar experiencia comprobada en la gestión de espacios de alto tráfico, como aeropuertos, centros comerciales o terminales de transporte.

“El nuevo modelo de contratación no se limitará únicamente a la limpieza general de instalaciones”, advirtió la administración.

El contrato incluirá además los servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisiones y luminarias.

Se pondrá en marcha un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales.

“Queremos elevar de manera sustancial los estándares de limpieza y mantenimiento en todas nuestras instalaciones. Este nuevo contrato estará diseñado para garantizar un servicio eficiente, constante y adaptado a la dinámica de un aeropuerto internacional que mueve millones de pasajeros al año”, señaló André Mendoza, vicepresidente de Mantenimiento de Tocumen S.A.