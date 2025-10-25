Panamá, 25 de octubre del 2025

    SPIA alerta sobre el peligro del mal uso del gas doméstico y exige respeto a las normas técnicas

    Yaritza Mojica
    La SPIA advirtió que muchos de estos incidentes pudieron evitarse si se hubiesen cumplido las normas técnicas vigentes. Archivo

    La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) manifestó su profunda preocupación ante los recientes accidentes relacionados con sistemas de gas doméstico registrados en distintas zonas del país, los cuales han dejado víctimas y daños materiales significativos.

    El último caso más impactante fue el del PH Alsacia Tower, en El Bosque, ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro, cuando en uno de los apartamentos del piso 13 de la torre 1 se dio una explosión, dando como resultado que tres personas de una misma familia sufrieran quemaduras de consideración, incluido un niño; una de ellas falleció (madre del menor). En este caso, actualmente el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) se encuentra realizando las labores de investigación.

    Parte de las labores de inspección en el lugar de la explosión. Cortesía

    Mientras que otro incendio se registró el pasado 26 de septiembre en el edificio Albertina, ubicado en la Avenida México. El mismo fue provocado por un desperfecto eléctrico en un despertador doméstico, según los resultados de las investigaciones de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del CBP.

    Recientemente, el Centro de Operaciones del BCBP dio a conocer que ha atendido 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año.

    Ante estos casos y muchos otros, la SPIA advirtió que muchos de estos incidentes pudieron evitarse si se hubiesen cumplido las normas técnicas vigentes.

    Según un comunicado firmado por el presidente del gremio, Ricardo Carrillo Pulido, estos hechos han causado luto y dolor, poniendo en riesgo la vida de los residentes y la integridad de las viviendas. “La seguridad humana en las edificaciones depende del estricto cumplimiento de las normas y de la responsabilidad profesional de quienes intervienen en las instalaciones”.

    La SPIA hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y control, tanto por parte de la ciudadanía como de las empresas instaladoras y las autoridades locales.

    Entre sus principales recomendaciones se destacan contratar únicamente a profesionales idóneos registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) para cualquier instalación, reparación o modificación de sistemas de gas; realizar inspecciones periódicas a válvulas, mangueras y conexiones, sustituyendo los componentes deteriorados; y evitar materiales no certificados o adaptaciones improvisadas, que incrementan el riesgo de fugas o explosiones.

    Además, deben garantizar la ventilación adecuada en los espacios donde se ubican cilindros o estufas de gas y reportar de inmediato cualquier fuga o sospecha de escape a las autoridades o cuerpos de emergencia, evitando encender luces o electrodomésticos cercanos.

    Los Bomberos iniciaron las investigaciones para determinar las posibles causas de la explosión. Cortesía

    La SPIA reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida. Como sociedad técnica, continuarán impulsando campañas de orientación técnica y seguridad en coordinación con las autoridades y comunidades, como medida de prevención para reducir los riesgos asociados al uso del gas doméstico.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

