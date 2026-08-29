Subastas del Canal podrían seguir al alza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La administradora entrante del Canal, Ilya Espino de Marotta, explicó que la vía interoceánica no fija el precio de las subastas, sino que es el mercado el que determina cuánto están dispuestos a pagar los clientes para asegurar un tránsito. Confirmó que un buque pagó $5.3 millones por cruzar.

Menos agua limita el paso de barcos. Menos cupos disponibles aumentan la presión por conseguir una reserva y empujan a más navieras a las subastas para garantizar su tránsito. Esta es la realidad del Canal de Panamá.

La combinación de una mayor demanda y una oferta limitada por las restricciones temporales asociadas al fenómeno de El Niño podría llevar a más empresas a pagar sumas millonarias para mantener sus itinerarios.

La alternativa es cambiar de ruta, por ejemplo, por el Cabo de Hornos, al sur del continente, pero el desvío implica más días de navegación y puede traducirse en multas o penalizaciones de sus clientes por incumplir las fechas pactadas.

A pocos días para que asuma como administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, analiza el tema desde la perspectiva del mercado.

Precisa que la alta suma que se ha registrado recientemente, con el pago de $5.3 millones en una subasta del Canal, por una naviera de Corea del Sur, estuvo determinado por las reglas del mercado y no la propia vía interoceánica.

“Si yo bajo un tránsito en las esclusas Panamax y un tránsito en la Neopanamax, pues hay menos oportunidades de conseguir una reserva. Entonces esos cupos que están disponibles tienen mayor valor para algunos clientes”, explicó Espino de Marotta, al salir de un conversatorio el jueves 27 de agosto, sobre la ampliación del Canal en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

Ilya Espino de Marotta, futura administradora del Canal, participó en un conversatorio en la feria del libro sobre la ampliación de la vía interoceánica. LP/Katiuska Hernández

La ejecutiva detalló que la subasta es una de las tres opciones para que un buque cruce el Canal, la primera es la reserva de un cupo con tiempo para transitar en determinada fecha.

La segunda opción es el Lotsa (Long-Term Slot Allocation), un mecanismo de compra de varios cupos de tránsito por adelantado que según explicó Espino de Marotta, pueden utilizarse durante un periodo de seis meses.

Y la tercera opción son las subastas, que como explicó la directiva del Canal, la vía pone un precio base y ahí depende de qué buque tiene mayor necesidad de lograr un tránsito.

“Siempre existe esa oportunidad de que eso suceda [que un buque pague sumas altas por cruzar en la subasta], vamos a ver cómo se comporta el mercado”.

El G. Spirit es un buque gasero tipo VLGC (Very Large Gas Carrier) especializado en el transporte de gas licuado de petróleo, con una capacidad aproximada de 84,000 metros cúbicos de GLP.. Foto tomada de https://www.vesselfinder.com/

Ilya Espino de Marotta explicó que de los cupos diarios para embarcaciones Neopanamax, tres corresponden a Lotsa, seis a reservaciones regulares y uno a subasta.

El viernes 28 de agosto, el Canal anunció una flexibilización para que las navieras puedan adquirir más cupos por la vía regular y por las reservas a largo plazo para buques neopanamax.

Las modificaciones entrarán en vigor el 30 de agosto de 2026, para fechas de reserva a partir del 13 de septiembre, según informó la administración de la vía interoceánica.

Lea más de estas medidas aquí: Canal de Panamá flexibiliza acceso a cupos de reserva pero mantiene restricciones de calado y tránsitos

Uno de los principales cambios permitirá que un mismo cliente pueda obtener más de un cupo de reserva para una misma fecha, así como reservar espacios para dos o más fechas consecutivas.

Factores que inciden en el tráfico

Entre los factores que están determinando la alta demanda por cupos para cruzar, está la exigencia de los clientes por recibir una carga a tiempo, mayor demanda del transporte de combustibles como gas natural, gas licuado de petróleo y otros energéticos que desde que se produjo el conflicto en Medio Oriente, ha trastocado todas las cadenas de suministro de esos comódities y las condiciones del comercio marítimo mundial en general.

A eso se suma, que debido a las previsiones por un fenómeno de El Niño con mayor intensidad este año y para 2027, la Autoridad del Canal de Panamá, anticipara las medidas de ahorro de agua, para mantener el suministro tanto para la ruta como para la población y enfrentar la crisis con mayor disponibilidad de recurso hídrico.

Este viernes 28 de agosto de 2026, un total de 126 buques se encontraban en espera o proceso de tránsito por el Canal de Panamá. De ese total, 112 contaban con reserva de tránsito, lo que representa aproximadamente el 89%, mientras que 14 buques (11%) no tenían cupo reservado y permanecían a la espera de disponibilidad.

Desde julio se viene aplicando una reducción progresiva del calado, es decir, de la profundidad permitida para una embarcación que transita por las esclusas ampliadas. Mientras más carga lleva un buque, mayor es su peso y más aumenta su calado.

Ilya Espino de Marotta explicó que la estrategia busca llegar a mayo o junio de 2027 manteniendo la operación con una restricción de 44 pies de calado, un nivel similar al aplicado durante la crisis hídrica de 2023-2024.

El Canal de Panamá opera actualmente con un calado de 48.5 pies (14.78 metros) en las esclusas neopanamax desde el 15 de agosto.

El programa contempla además nuevas reducciones a 48 pies (14.63 metros) el 2 de septiembre y a 47.5 pies (14.48 metros) el 1 de octubre como se había indicado hace unos días.

“Estamos pidiéndole a los clientes que también vengan con los buques lo más cargados posibles dentro del calado, para reducir el número de tránsitos, pero poder pasar el volumen de carga”.

Además del calado, desde el 3 y 4 de septiembre aplicará una reducción del tránsito que pasará de 36 a 34 por día y posteriormente el 15 de septiembre baja a 32.

“Estamos empezando desde ahora a reducir dos tránsitos, para que aguantemos a un nivel adecuado tanto de calado como de números de cupos en mayo del 2027, que es cuando termina el verano”, sostuvo la administradora entrante.

El agua se mantiene como el principal desafío para la operación futura del Canal de Panamá. La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, señaló que la prioridad es garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, no solo para la vía interoceánica, sino también para la población. “Definitivamente que lo más importante es la garantía hídrica y recordemos que no es solo para el Canal de Panamá, es también para la población”, afirmó.