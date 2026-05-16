Sube en 9.1% la recaudación de impuestos en Panamá, pero no alcanza la meta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ingresos tributarios sumaron $2,242 millones entre enero y abril de este año, una recaudación que aún está 3.1% por debajo del presupuesto, es decir, no alcanza a cubrir todas las necesidades del Estado.

La recaudación de impuestos en Panamá creció 9.1% en los primeros cuatro meses del año 2026, un indicador que refleja un mayor movimiento de la actividad económica y del consumo de bienes y servicios.

Sin embargo, los recursos recibidos aún son insuficientes para cubrir con la meta estipulada por el Estado para cubrir los gastos.

El informe de la Dirección General de Ingresos, detalla que se recibieron $2,242.65 millones por concepto de tributos acumulados hasta abril, lo que equivale a $189,801 por encima de lo recaudado en el primer cuatrimestre de 2025.

No obstante, ese monto está 3.1% por debajo de lo presupuestado de $2,313.30 millones.

Al detallar los distintos tributos, se percibe que lo recaudado por impuestos directos que suma impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas, impuesto a los inmuebles, aviso de operación de las empresas y seguro educativo, se registra un total acumulado de $1,282.76 millones, lo que significa 4.4% por debajo de la meta presupuestaria de $1,341.40 millones. Aunque lo recaudado hasta abril también representó 6.1% más que lo recaudado en el primer cuatrimestre de 2025 de $1,209.21 millones.

En el renglón de impuestos indirectos el Itbms a las ventas reportó un aumento de 1.3% con respecto a lo presupuestado, al totalizar $388,861 en cuatro meses y un aumento de 14.5% en comparación con lo recaudado en el mismo período de 2025 de $339,499.

El economista Eric Molino Ferrer señaló que los datos de recaudación al cierre de abril muestran señales positivas para la economía panameña y sugieren que algunas medidas fiscales “parecieran estar funcionando la lotería fiscal”.

Destacó que en abril se recaudaron más de $100 millones en Itbms y que este impuesto registra un crecimiento cercano al 15% frente al mismo período del año pasado. Además, indicó que el Itbms de ventas es uno de los pocos rubros que se encuentra por encima de lo presupuestado acumulado hasta abril.

Molino Ferrer explicó que también hubo aumentos importantes en otros indicadores vinculados al empleo y al consumo.

Mencionó que la recaudación del seguro educativo aumentó 42% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que la renta de persona natural también mostró un incremento. A su juicio, estos resultados podrían interpretarse como “una alerta temprana de mejora” en el mercado laboral, aunque advirtió que Panamá todavía enfrenta desafíos importantes relacionados con el desempleo y la informalidad.

Sin embargo, el economista advirtió que persisten señales de preocupación en varios rubros tributarios.

Detalló que la renta jurídica cayó casi 19% respecto a lo presupuestado y se mantiene prácticamente al mismo nivel de 2025, mientras que la renta de persona natural está 5% por debajo de la meta y el aviso de operación de empresas presenta un rezago de 15%.

Molino Ferrer sostuvo que será clave mantener el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleos para fortalecer la recaudación en los próximos meses.

El también economista Luis Morán, precisa que aunque la recaudación va de la mano con un crecimiento trimestral moderado de la economía, se observa que las cifras continúan por debajo de lo presupuestado para 2026. “Esto refleja la proyección que se tiene del país, la cual aún no se observa en la economía real”.

Indica que en los últimos periodos, lo recaudado suele estar por debajo de los criterios y supuestos presupuestados. “Una de las razones principales, es que los ingresos presupuestados fueron construidos bajo expectativas más optimistas de crecimiento económico, consumo y actividad empresarial, real o presentadas”.

Morán indica que el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido que las variables como bajo empleo e informalidad, utilidades empresariales, inversiones privadas y extranjeras, así como el consumo, siguen condicionando el ritmo de los ingresos fiscales.

El reporte de la DGI detalla que sumando tanto los ingresos tributarios como no tributarios y otros recursos que recibe el Estado, los ingresos corrientes totales acumulados en los últimos cuatro meses alcanzaron los $2,741 millones y, considerando los documentos fiscales, sumaron $2,780.7 millones, lo que representó un aumento de 3.3% con respecto a lo recabado en el primer cuatrimestre de 2025 de $2,691.75 millones, pero 2.3% menos de lo presupuestado.

La dependencia de la deuda

Analistas tributarios señalan que Panamá debería revisar la cantidad de exenciones que ofrece en beneficios fiscales, ampliar la base de recaudación, es decir, que más sectores y personas paguen impuestos y reducir la evasión para incrementar los ingresos tributarios sin la necesidad de aumentar los impuestos.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo Panamá recauda actualmente alrededor del 7.5% del PIB, y con los ingresos derivados del Canal, la cifra llega a un 12%. Sin embargo, Ubaldo Jesús González de Frutos, especialista en temas tributarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), subrayó recientemente en CADE 2026, que el país aún depende en gran medida del endeudamiento para financiar el gasto público, lo cual no es sostenible en el tiempo.

La deuda pública al cierre de marzo estaba en $60,008.5 millones, disminuyó en $50.7 millones (0.1%) respecto al saldo registrado al cierre de febrero de 2026.

El economista Luis Morán, indicó que aunque la economía puede ir por buen camino, principalmente por la sostenibilidad de los ingresos, recalcó que sin recursos, el Estado no se sostiene.

Considera que es inyectar optimismo y confianza de los actores en la economía para que se genere más empleo.

Desde esa perspectiva, Morán menciona cuatro desafíos:

1. El país tiene que mejorar fuentes de ingreso, y esto viene en gran parte potenciando sectores rezagados, pero también generando confianza en la economía.

2. Mejorar la recaudación tributaria. Panamá es uno de los países con impuestos bajos, pero tiene el desafío de recaudar mejor.

3. No hay que perder los esfuerzos de controlar el gasto corriente. Si los ingresos están por debajo de lo presupuestado, hay que seguir manteniendo una disciplina fiscal adecuada.

4. Impulsar las políticas de empleo, como acciones e iniciativas, ara generar esa confianza en los consumidores y los hogares.