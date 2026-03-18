Suben los fletes marítimos y el impacto podría sentirse en los precios de los productos al consumidor

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El índice mundial de contenedores de Drewry subió 8% esta semana, hasta $2,123 por contenedor, impulsado por alzas en rutas clave entre Asia, Europa y Estados Unidos, por presiones de Medio Oriente, lo que podría reflejarse en el precio de productos importados.

En el comercio internacional todo está interconectado. El cierre del estrecho de Ormuz, por el conflicto en Medio Oriente, ha provocado un aumento en el precio del combustible y en las primas de riesgo del transporte marítimo. Las principales navieras del mundo han suspendido sus operaciones en la zona del Golfo Pérsico y se perfila una reconfiguración de las rutas marítimas internacionales.

Esta situación comienza a presionar las cadenas de suministro globales, con alzas en los fletes y sus efectos podrían trasladarse gradualmente al costo de los productos importados que llegan a los consumidores.

Al mismo tiempo, este panorama abre una oportunidad para el sector logístico y marítimo panameño, que podría captar mayor movimiento de carga, atraer nuevos negocios y fortalecer el papel del país con el Canal de Panamá, como hub regional para atender otros mercados tanto para la carga de contenedores como de energéticos (gas y petróleo). Este escenario también podría dinamizar los servicios vinculados al transporte y al comercio internacional.

Según un informe de Moody’s, el conflicto en Medio Oriente y la paralización del tránsito por el Estrecho de Ormuz han disparado las tarifas de los buques petroleros. Las tarifas diarias de los superpetroleros (VLCC) superaron los 350,000 dólares por día, frente a unos 200,000 dólares antes del inicio del conflicto, debido a que los buques están evitando esta ruta por donde se transporta cerca del 20% del suministro mundial de petróleo.

La calificadora señala que, si el conflicto se resuelve en pocas semanas, las tarifas podrían volver relativamente rápido a niveles más normales. Sin embargo, advierte que una interrupción prolongada del tránsito marítimo mantendría elevados los costos del transporte de petróleo y beneficiaría a las empresas navieras, aunque también aumentaría la presión sobre el comercio global y las cadenas de suministro.

El índice mundial de contenedores de la firma Drewry, que es referencia en el comercio marítimo global, ya refleja el impacto, con un aumentó 8% en los fletes la semana del 6 de marzo al 12 de marzo, hasta llegar a los 2,123 dólares por contenedor de 40 pies.

Contenedores en puertos de Rotterdam, Holanda. Getty Images

Antes de estallar el conflicto con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y posteriormente la represalia iraní, el precio promedio del flete se encontraba en 1,899 dólares (el 26 de febrero).

Los mayores aumentos durante la primera semana de marzo se dieron en las rutas de Asia- Europa, junto con ganancias en la ruta Transpacífica.

La tarifa de flete spot o al contado en la ruta comercial Shanghái-Róterdam aumentaron 19%, hasta llegar a los 2,443 dólares por contenedor de 40 pies, y las de la ruta Shanghái-Génova, un 10%, hasta los 3,120 dólares por contenedor de 40 pies.

Según Drewry, solo se han cancelado cinco rutas en el corredor Asia-Europa para la próxima semana, mientras navieras como MSC y CMA CGM anunciaron aumentos en las tarifas FAK (Freight All Kinds) o flete para todo tipo de carga, desde el 22 de marzo.

La consultora prevé que los fletes al contado o spot continúen subiendo en las próximas semanas a medida que las compañías ajustan la capacidad y aplican incrementos de precios.

Una fotografía aérea muestra buques de carga con contenedores y materias primas navegando cerca de la Terminal de Contenedores de Shanghái, en Shanghái, China. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

En el caso de las tarifas al contado de Shanghái a Los Ángeles se registra un aumento de 4%, hasta los 2,503 dólares por contenedor de 40 pies, mientras que las de Shanghái a Nueva York subieron un 3%, hasta los 3,080 dólares por contenedor de 40 pies.

En el caso de la costa este y oeste, el reporte de Drewry, menciona que se han anunciado siete cancelaciones de rutas para la próxima semana. Mientras tanto, el conflicto en curso en Oriente Medio sigue afectando a las cadenas de suministro globales, lo que contribuye a un aumento de los fletes a corto plazo, por lo que se prevén nuevos aumentos.

¿Qué pasa en Panamá?

En Panamá, el impacto del alza de los fletes se percibe con cautela. Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), explicó que el efecto directo en bienes de consumo podría ser moderado, ya que gran parte de la carga que llega al país proviene de Asia y no necesariamente atraviesa las zonas más afectadas por el conflicto bélico. Sin embargo, advirtió que el aumento del precio del combustible por la disrupción en Medio Oriente encarece el transporte marítimo a nivel global.

“Definitivamente vamos a tener un impacto aquí en el precio final, yo diría que leve, pero va a haber un aumento por el incremento de los fletes y de los productos”, advirtió.

Alberto López Tom, expresidente de COEL.

López Tom también señaló que el escenario puede resultar positivo para el país desde el punto de vista logístico. A su juicio, Panamá podría consolidarse como una ruta más segura para el comercio marítimo, lo que se traduciría en un mayor movimiento de contenedores y en un incremento del volumen de carga que transita por el país, a medida que las navieras reajustan sus rutas.

En la misma línea, Daniel Isaza, analista del sector logístico y también expresidente de COEL, indicó que los aumentos de fletes ya se ubican alrededor de 10% en algunas rutas, aunque por ahora no se han reportado incrementos en pólizas de seguro marítimo, debido a que muchas navieras han optado por evitar las zonas de mayor riesgo.

Daniel Isaza, expresidente de COEL

Según Isaza, la reconfiguración de las rutas marítimas podría beneficiar a Panamá, ya que parte de la carga que cambia de trayecto podría pasar por el Canal de Panamá, lo que aumentaría el volumen de los barcos y el negocio de transbordo en los puertos locales.

“Muchos de esos barcos que están cambiando de ruta van a pasar por el Canal de Panamá, lo que puede generar más movimiento de carga”, resaltó.

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Un buque se prepara para entrar al Canal de Panamá desde el lado Pacífico. LP / Alexander Arosemena

El especialista agregó que, por el momento, el movimiento de carga en los puertos panameños se mantiene normal, con operaciones de reexportación hacia Centroamérica y desde la Zona Libre de Colón. No obstante, advirtió que el país debe mantenerse atento a posibles distorsiones en la disponibilidad de contenedores o en las tarifas de transporte si el conflicto se prolonga.

Por su parte, Carlos Urriola, consultor en materia portuaria, señaló que el principal efecto inmediato del conflicto está relacionado con el encarecimiento de la energía. A su juicio, el bloqueo de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz genera presiones al alza en el precio del combustible y, en consecuencia, en todos los costos de transporte, lo que termina impactando la economía global.

Carlos Urriola, experto en el sector marítimo y portuario. Cortesía Cámara Marítima de Panamá

Urriola considera que, aunque todavía es temprano para prever cambios significativos en el flujo de carga hacia Panamá, sí podría registrarse un aumento en el tránsito de embarcaciones que transporten productos energéticos, particularmente desde Estados Unidos hacia otros mercados.

“Mantener el Canal y los puertos de Panamá eficientes y confiables como ruta alternativa es lo más importante en momentos de incertidumbre en las cadenas de suministro”, resaltó.