¿Subirá el precio del arroz? Costos se disparan y crece presión por importación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cadena agroalimentaria del arroz se volvió a reunir este martes y, aunque los molinos solicitaron importar 1.5 millones de quintales, la propuesta no fue aprobada. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario estudia compensar el alza del diésel y de los fertilizantes.

El aumento de aproximadamente un 20% en los costos de producción del arroz, impulsado por el encarecimiento del diésel y los fertilizantes, mantiene en alerta a toda la cadena productiva de este rubro, que ya evalúa medidas para evitar impactos en el ciclo de siembra y en el abastecimiento.

Durante una reunión extraordinaria de la cadena agroalimentaria del arroz, los productores advirtieron que los costos continúan en ascenso. Además, alertaron que el conflicto bélico en Medio Oriente y un eventual cierre del estrecho de Ormuz podrían interrumpir el suministro y provocar escasez de fertilizantes, lo que terminaría presionando al alza los precios para el consumidor.

Cualquier variación en el comportamiento del arroz tiene un impacto directo en la vida de los panameños. Panamá registra uno de los consumos per cápita más altos de América, con entre 154 y 162 libras (70 a 73.5 kilogramos) por persona al año.

Cadena agroproductiva del arroz. LP/Elysée Fernández

Arnulfo Morales, representante de la Federación de Asociaciones Productoras de Arroz de Panamá, sostuvo que en este momento no hay problemas de abastecimiento de arroz, pero existe preocupación por el impacto del alza de los costos.

“Tenemos toda la disposición de seguir produciendo y el país está 100% abastecido de arroz”, afirmó Morales.

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Indicó que el impacto del incremento en los costos se sentirá en el próximo ciclo de siembra, que inició en marzo en las tierras bajas de Chiriquí, y cuya cosecha se estima entre junio y julio.

El productor señaló que cualquier medida que se adopte debe abarcar no solo a los productores de arroz, sino también a otros rubros agrícolas que están siendo afectados.

En este contexto, el sector productor se mantiene a la expectativa de medidas gubernamentales, especialmente en materia de subsidios y apoyo a insumos.

“Estamos esperando la posición formal en cuanto a ayudas en combustible y fertilizantes… no se nos ha hecho saber cuál será el mecanismo”, recalcó.

Arnulfo Morales, presentante de los productores de arroz. LP/Elysée Fernández

Durante la reunión, los representantes de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) propusieron analizar la importación de un contingente de arroz para octubre.

La presidenta de Analmo, Ivanna Quintero, señaló que la cantidad propuesta de importación, de alrededor de 1.5 millones de quintales, responde a las necesidades actuales del país.

Explicó que factores como el posible aumento de precios por los costos de producción, un eventual déficit en la última siembra y la falta de compensación al productor han sido considerados dentro del análisis.

“Todos estos elementos se contemplan como riesgos y se incorporan en la fórmula para determinar una cifra adecuada que permita oxigenar los silos del país”, indicó.

La presidenta de Analmo, Ivanna Quintero. LP/Elysée Fernández

Quintero detalló que, a nivel nacional, la capacidad de almacenamiento supera los 6 millones de quintales de arroz limpio y seco.

En ese contexto, el gremio propone la importación de 1.5 millones de quintales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y mantener la estabilidad del mercado.

Los productores de arroz rechazaron las propuesta de importaciones. LP/Elysée Fernández

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de los productores de arroz, quienes alegaron que existe suficiente inventario y que, si se adoptan medidas de compensación para mitigar el alza del precio del diésel y se garantiza el acceso a fertilizantes a precios competitivos, no será necesario importar.

Se espera que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario presente una propuesta de cuál sería el mecanismo de compensación para el alza de los costos de producción.