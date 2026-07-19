Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se pronunciaron luego de que una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) señalara que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) para compensar obligaciones tributarias entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones consideradas improcedentes e ilegítimas.

Ante las repercusiones del caso que está siendo llevado por el Ministerio Público, el regulador destacó la solidez financiera de la entidad bancaria y del sistema, mientras el gremio bancario respaldó que las investigaciones se desarrollen con rigor y estricto apego a la ley.

La Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que mantiene una supervisión constante sobre las entidades que operan en la plaza bancaria y destacó específicamente la posición financiera de BAC International Bank Inc.

Según el regulador, los índices de liquidez legal y solvencia de la entidad “exceden significativamente los requerimientos mínimos regulatorios” y cumplen con los parámetros establecidos en la Ley Bancaria y sus normas.

La SBP informa que mantiene una supervisión permanente sobre las entidades bancarias que operan en la plaza.



Asimismo, comunica que BAC International Bank Inc. mantiene indicadores de liquidez legal y solvencia por encima de los requerimientos regulatorios mínimos.… pic.twitter.com/c7l1dmBUX3 — Superintendencia de Bancos de Panamá (@Superbancos_Pa) July 17, 2026

El organismo supervisor añadió que BAC es el segundo mayor banco de la República de Panamá, con activos totales por $14.3 mil millones y un patrimonio neto de $4.2 mil millones.

Lea la versión completa del banco: BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’

En su comunicado, la SBP recomendó a la población atender únicamente las comunicaciones oficiales y hacer caso omiso de rumores infundados difundidos a través de redes sociales u otros medios.

Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) manifestó su respaldo a las investigaciones que adelantan la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades vinculadas con créditos fiscales.

El gremio sostuvo que cualquier situación que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe investigarse “con total rigor y estricto apego a la ley”.

La ABP recalcó que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos y de uso común, cuya creación, administración y certificación de origen corresponde a la DGI.

Por ello, consideró indispensable esclarecer cualquier anomalía en los procesos de emisión y validación para proteger la seguridad jurídica de las empresas que realizan transacciones con estos instrumentos.

La SBP informa que mantiene una supervisión permanente sobre las entidades bancarias que operan en la plaza.



Asimismo, comunica que BAC International Bank Inc. mantiene indicadores de liquidez legal y solvencia por encima de los requerimientos regulatorios mínimos.… pic.twitter.com/c7l1dmBUX3 — Superintendencia de Bancos de Panamá (@Superbancos_Pa) July 17, 2026

También subrayó que las entidades bancarias operan bajo un marco regulado y cumplen controles permanentes de debida diligencia.

Los pronunciamientos se producen en momentos en que las investigaciones sobre la denominada operación Pandora han puesto bajo escrutinio la presunta manipulación del sistema e-Tax 2.0.

La investigación apunta a una red que habría involucrado a funcionarios, intermediarios y sociedades para generar y movilizar estos créditos.

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BAC ha sostenido que los adquirió de buena fe y que estos aparecían registrados y validados oficialmente en el sistema de la administración tributaria.

En medio de las investigaciones, tanto el regulador como el gremio bancario hicieron énfasis en la necesidad de proteger la estabilidad y reputación del centro financiero panameño.

La Asociación Bancaria pidió que las actuaciones se desarrollen respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras la Superintendencia reiteró su vigilancia permanente sobre las entidades del sistema.