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    Piden investigar

    Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos

    La Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.

    Katiuska Hernández
    Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos
    Área bancaria de ciudad de Panamá. LP/Katiuska Hernández

    La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se pronunciaron luego de que una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) señalara que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) para compensar obligaciones tributarias entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones consideradas improcedentes e ilegítimas.

    +info

    BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación internaEsto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

    Ante las repercusiones del caso que está siendo llevado por el Ministerio Público, el regulador destacó la solidez financiera de la entidad bancaria y del sistema, mientras el gremio bancario respaldó que las investigaciones se desarrollen con rigor y estricto apego a la ley.

    La Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que mantiene una supervisión constante sobre las entidades que operan en la plaza bancaria y destacó específicamente la posición financiera de BAC International Bank Inc.

    Según el regulador, los índices de liquidez legal y solvencia de la entidad “exceden significativamente los requerimientos mínimos regulatorios” y cumplen con los parámetros establecidos en la Ley Bancaria y sus normas.

    El organismo supervisor añadió que BAC es el segundo mayor banco de la República de Panamá, con activos totales por $14.3 mil millones y un patrimonio neto de $4.2 mil millones.

    Lea la versión completa del banco: BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’

    En su comunicado, la SBP recomendó a la población atender únicamente las comunicaciones oficiales y hacer caso omiso de rumores infundados difundidos a través de redes sociales u otros medios.

    Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) manifestó su respaldo a las investigaciones que adelantan la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades vinculadas con créditos fiscales.

    El gremio sostuvo que cualquier situación que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe investigarse “con total rigor y estricto apego a la ley”.

    La ABP recalcó que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos y de uso común, cuya creación, administración y certificación de origen corresponde a la DGI.

    Por ello, consideró indispensable esclarecer cualquier anomalía en los procesos de emisión y validación para proteger la seguridad jurídica de las empresas que realizan transacciones con estos instrumentos.

    También subrayó que las entidades bancarias operan bajo un marco regulado y cumplen controles permanentes de debida diligencia.

    Los pronunciamientos se producen en momentos en que las investigaciones sobre la denominada operación Pandora han puesto bajo escrutinio la presunta manipulación del sistema e-Tax 2.0.

    La investigación apunta a una red que habría involucrado a funcionarios, intermediarios y sociedades para generar y movilizar estos créditos.

    Lea también: Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI

    BAC ha sostenido que los adquirió de buena fe y que estos aparecían registrados y validados oficialmente en el sistema de la administración tributaria.

    En medio de las investigaciones, tanto el regulador como el gremio bancario hicieron énfasis en la necesidad de proteger la estabilidad y reputación del centro financiero panameño.

    La Asociación Bancaria pidió que las actuaciones se desarrollen respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras la Superintendencia reiteró su vigilancia permanente sobre las entidades del sistema.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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