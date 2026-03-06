Tren Panamá-David en fase de preinversión y búsqueda de personal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mientras el proyecto del tren Panamá-David está en fase de preinversión, la Secretaría del Ferrocarril informó que ya está recibiendo consultas sobre las plazas de empleo que se abrirán para la construcción de la obra.

La Secretaría del Ferrocarril habilitó un correo electrónico para la recepción de hojas de vida de los interesados, en respuesta a un volumen muy alto de consultas en redes y en la central telefónica de la entidad, de personas interesadas en participar profesionalmente en el proyecto.

Se informó que con la habilitación del correo, además de ordenar las consultas, se organiza la base de datos del talento panameño interesado en el proyecto.

La información permitirá identificar perfiles en distintas áreas que, conforme el proyecto avance, podrán ser considerados en futuras etapas y eventualmente serán compartidos con las empresas que participen en el proyecto.

La Secretaría del Ferrocarril destacó que el proyecto del tren Panamá-David está en fase de preinversión, avanzando en los estudios técnicos y de factibilidad. De igual manera, se continúa con otras acciones como el censo socioeconómico en el área de influencia de la ruta del tren.

El proyecto del tren Panamá–David–Frontera contempla un recorrido aproximado de 475 kilómetros y contará con unas 14 estaciones de pasajeros, hasta llegar a Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

El sistema operará con dos modalidades: un tren de pasajeros que podrá alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora y un tren de carga con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

La primera fase del ferrocarril contempla la construcción de 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con estaciones en puntos como Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa, además de nodos estratégicos para transporte de carga. Posteriormente, el proyecto se extenderá hacia el occidente del país hasta llegar a la provincia de Chiriquí y la frontera con Costa Rica.