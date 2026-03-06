Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril anunció que está recibiendo solicitudes para distintas áreas vinculadas al proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera. Los interesados pueden enviar su currículum al correo oficial habilitado por la entidad.

Personas interesadas en trabajar en el proyecto del tren Panamá–David–Frontera ya pueden enviar su hoja de vida para participar en el desarrollo de esta iniciativa de infraestructura nacional.

La convocatoria fue difundida en redes sociales por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, que invitó a profesionales a formar parte del proyecto ferroviario que conectará la capital con la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con la publicación difundida en su cuenta de Instagram, la entidad está recibiendo perfiles en áreas técnicas, administrativas y de ingeniería para apoyar las distintas etapas del desarrollo del proyecto ferroviario. Los interesados pueden enviar su hoja de vida actualizada al correo empleo.ferrocarril@presidencia.gob.pa.

Captura de la información de la Secretaría Nacional del Ferrocarril en Instagram: @ferrocarrilpma

Aunque la convocatoria menciona estas áreas de especialidad, no se han detallado todavía los tipos de vacantes específicas ni el número de plazas disponibles.

El proyecto del tren Panamá–David–Frontera contempla un recorrido aproximado de 475 kilómetros y contará con unas 14 estaciones de pasajeros a lo largo del país, hasta llegar a Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. El sistema operará con dos modalidades: un tren de pasajeros que podrá alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora y un tren de carga con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de la Presidencia de la República de Panamá.

La primera fase del ferrocarril contempla la construcción de 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con estaciones en puntos como Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa, además de nodos estratégicos para transporte de carga. Posteriormente, el proyecto se extenderá hacia el occidente del país hasta llegar a la provincia de Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

En enero pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 145-25, que autoriza la contratación —mediante un procedimiento excepcional— de la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá) para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto ferroviario. El contrato, por $4.17 millones, incluye la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices y la consolidación de los estudios necesarios para el documento de factibilidad.

Como parte de la planificación del proyecto, la Secretaría Nacional del Ferrocarril también anunció que inició el 18 de febrero un censo socioeconómico en las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de la futura ruta ferroviaria.

El sistema ferroviario prevé estaciones en Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, además de tres estaciones de carga en Albrook, Bugaba y El Roble, con el objetivo de fortalecer la conectividad logística y el transporte de pasajeros a lo largo del país.