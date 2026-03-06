Panamá, 06 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Empleo

    Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida

    La Secretaría Nacional del Ferrocarril anunció que está recibiendo solicitudes para distintas áreas vinculadas al proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera. Los interesados pueden enviar su currículum al correo oficial habilitado por la entidad.

    Katiuska Hernández
    Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida
    Imagen generada con Inteligencia Artificial Chatgpt de un modelo de tren.

    Personas interesadas en trabajar en el proyecto del tren Panamá–David–Frontera ya pueden enviar su hoja de vida para participar en el desarrollo de esta iniciativa de infraestructura nacional.

    +info

    El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso CanoasProyecto del tren Panamá–Paso Canoas incluye estudios técnicos y diseño de un túnel en CampanaTren Panamá–David: Gabinete aprueba estudio de factibilidad a cargo de empresa estadounidense AECOM

    La convocatoria fue difundida en redes sociales por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, que invitó a profesionales a formar parte del proyecto ferroviario que conectará la capital con la frontera con Costa Rica.

    De acuerdo con la publicación difundida en su cuenta de Instagram, la entidad está recibiendo perfiles en áreas técnicas, administrativas y de ingeniería para apoyar las distintas etapas del desarrollo del proyecto ferroviario. Los interesados pueden enviar su hoja de vida actualizada al correo empleo.ferrocarril@presidencia.gob.pa.

    Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida
    Captura de la información de la Secretaría Nacional del Ferrocarril en Instagram: @ferrocarrilpma

    Aunque la convocatoria menciona estas áreas de especialidad, no se han detallado todavía los tipos de vacantes específicas ni el número de plazas disponibles.

    El proyecto del tren Panamá–David–Frontera contempla un recorrido aproximado de 475 kilómetros y contará con unas 14 estaciones de pasajeros a lo largo del país, hasta llegar a Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. El sistema operará con dos modalidades: un tren de pasajeros que podrá alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora y un tren de carga con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

    Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida
    Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de la Presidencia de la República de Panamá.

    La primera fase del ferrocarril contempla la construcción de 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con estaciones en puntos como Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa, además de nodos estratégicos para transporte de carga. Posteriormente, el proyecto se extenderá hacia el occidente del país hasta llegar a la provincia de Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

    En enero pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 145-25, que autoriza la contratación —mediante un procedimiento excepcional— de la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá) para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto ferroviario. El contrato, por $4.17 millones, incluye la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices y la consolidación de los estudios necesarios para el documento de factibilidad.

    Como parte de la planificación del proyecto, la Secretaría Nacional del Ferrocarril también anunció que inició el 18 de febrero un censo socioeconómico en las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de la futura ruta ferroviaria.

    El sistema ferroviario prevé estaciones en Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, además de tres estaciones de carga en Albrook, Bugaba y El Roble, con el objetivo de fortalecer la conectividad logística y el transporte de pasajeros a lo largo del país.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Tribunal arbitral concluye que Panamá no ocultó información a GUPC. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Panamá golea a San Cristóbal y Nieves y mantiene paso perfecto en la eliminatoria. Leer más
    • Ampliación de la Vía España: más de 600 locales comerciales enfrentan desalojo. Leer más