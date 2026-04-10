Turistas podrán hacer escala gratis en Panamá por 15 días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El programa Panamá StopOver de Copa Airlines, que antes permitía 7 días de visita sin recargo en el pasaje, amplió el plazo a 15 días debido a la alta demanda de viajeros interesados en conocer el país.

Los viajeros internacionales que viajen por Copa Airlines podrán quedarse en Panamá durante su viaje de escala hasta por 15 días con el programa Panamá Stopover de esta aerolínea.

Antes este plan permitía una estadía de hasta 7 días, pero el incremento en la demanda de turistas interesados en conocer el país llevó a ampliar las facilidades para los viajeros, informó el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Destacó que en el año 2025 se registró un crecimiento de 25% en la cantidad de turistas que visitaron Panamá con el programa StopOver, para totalizar 215 mil personas en contraste con el año 2024.

Para este año 2026, Heilbron reveló que esperan atraer a más de 250 mil visitantes al país. Además, adelantó que en el primer trimestre de este año, se registró un aumento de 35% en la llegada de turistas que aprovecharon el beneficio del Stopover con un total de 63,523 personas que visitaron el país.

Turistas en el Casco Antiguo. LP/archivo

Resaltó que destinos como David, Chiriquí, continúan ganando relevancia entre los viajeros internacionales y locales.

Actualmente, cerca del 25% de los pasajeros que llegan a este destino provienen de conexiones a través del hub de conexiones aéreas.

Copa Airlines espera elevar en 14% su capacidad en 2026 y generar 2,100 nuevos empleos en 4 años

Foto de archivo de la feria de flores y café en Boquete, Chiriquí. Archivo

Precisó que con 3 vuelos diarios y hasta 4 en fines de semana, la aerolínea incrementó su capacidad en aproximadamente un 40% en asientos hacia Chiriquí, facilitando la llegada de más visitantes y ampliando el impacto del turismo más allá de la capital.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, precisó que, al extenderse a 15 días la estadía permitida a los viajeros que hagan escala en Panamá con Copa Airlines para conocer el país, se generará mayor actividad económica, ocupación hotelera y consumo por parte de los turistas.

“Al cierre de enero se registró un incremento de 14% en la llegada de visitantes internacionales y esa tendencia se mantendrá a lo largo del año”, dijo De León, al precisar que solamente en la temporada de Semana Santa, las iglesias del Casco de Panamá registraron 320,000 visitas, según cifras preliminares.

Miles de personas participaron de las actividades religiosas en el Casco Antiguo. LP/Anel Asprilla

Una sala interactiva

Pedro Heilbron anunció que para junio inaugurarán una sala de exhibición interactiva en el Aeropuerto Internacional de Tocumen entre la terminal 1 y 2, para que los viajeros en tránsito puedan conocer sobre los destinos y atractivos que ofrece Panamá.