Zona Libre de Colón asegura que combate el contrabando; empresarios exigen sanciones efectivas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, dijo que se han tomado medidas en los últimos dos años para reducir en 98% la inseguridad y anunció nuevos planes de expansión de la infraestructura en el área.

La misma tribuna, el mismo tema, pero con diagnósticos distintos. Una semana después de que la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) advirtiera sobre la alta exposición de la Zona Libre de Colón (ZLC) al comercio ilegal, la administración del principal centro logístico del país defendió su gestión y aseguró que las irregularidades y la inseguridad se han reducido casi en su totalidad.

Tracit advirtió que el país se ubicó en el segundo lugar del índice de combate al comercio ilícito en Centroamérica, con un puntaje de 49.6 sobre 100, solo por detrás de Costa Rica.

No es la primera vez que se alerta sobre las debilidades en los controles de la Zona Libre de Colón frente al comercio ilícito.

Durante los primeros meses de este año, la Autoridad Nacional de Aduanas había advertido sobre diversas modalidades de comercio ilícito detectadas dentro y fuera de la Zona Libre de Colón, con casos como fraude marcario, especialmente en mercancías como celulares; empresas fantasma utilizadas para operaciones irregulares; y tráfico de precursores químicos.

Luisa Napolitano, gerente de la ZLC, aseguró que se ha logrado minimizar las irregularidades y la inseguridad en 98%.

Frente a los empresarios de la Cámara de Comercio, Napolitano aseguró que se han realizado avances como el trabajo conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas para frenar el contrabando.

“Nosotros, como Zona Libre de Colón, no estamos patrocinando que vengan a hacer cosas indebidas. Todo lo contrario”, afirmó.

Luisa Napolitano, gerente de la Zona Libre de Colón. LP/Katiuska Hernández

Napolitano cuestionó el informe presentado por Tracit y sostuvo que algunas de sus conclusiones se basaron en información desfasada de hace más de dos años.

Explicó que se reunió con el representante de Tracit, quien admitió que no contaba con datos actualizados sobre las medidas adoptadas por la actual administración y habría pedido disculpas por la confusión.

Napolitano sostuvo que el ingreso de mercancías, como los cigarrillos, puede realizarse legalmente a la Zona Libre de Colón y que el delito se configura cuando esos productos ingresan sin autorización al mercado de destino.

“El contrabando no sucede aquí; sucede en el país donde llega la mercancía”, afirmó ante los empresarios, al tiempo que pidió una mayor coordinación con las autoridades de los países receptores.

Recordó que la Zona Libre de Colón tiene la responsabilidad de verificar el ingreso y la salida de las mercancías, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.

“Con esto no quiero decir que la Zona Libre de Colón se exime de toda responsabilidad”, afirmó, al asegurar que se refuerza la supervisión para controlar tanto la entrada como la salida de los productos.

En una entrevista con La Prensa, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, describió cómo el contrabando de cigarrillo, oro y otros bienes se han infiltrado en el país, en áreas como la Zona Libre de Colón y habló de los avances:

Lea la entrevista completa en este enlace: Cigarrillos, oro y empresas fantasma: las caras del contrabando

Napolitano, entre tanto, explicó que, cuando las autoridades presentan un informe sobre una empresa por una operación sospechosa, la administración puede suspender temporalmente el movimiento de su carga, pero no puede cancelar unilateralmente su clave de operación.

La cancelación definitiva depende de que las autoridades competentes concluyan las investigaciones y remitan formalmente los resultados a la Zona Libre.

Los empresarios presentes pidieron mayor claridad sobre las sanciones aplicadas a las compañías involucradas en actividades ilícitas.

También solicitaron estadísticas sobre cargas suspendidas, licencias canceladas, empresas reincidentes, casos remitidos al Ministerio Público y procesos que hayan terminado en condenas.

Los miembros de la Cámara advirtieron que, sin esa información, resulta difícil demostrar ante organismos internacionales los avances logrados por Panamá y defender a la Zona Libre frente a los señalamientos relacionados con contrabando, falsificación de mercancías y comercio ilegal de cigarrillos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, destacó la coordinación entre el sector privado y las autoridades para fortalecer los controles en la Zona Libre de Colón.

Barría reconoció que el comercio ilícito sigue siendo un reto, pero valoró las inversiones y el trabajo conjunto con Aduanas y el Ministerio de Seguridad. También advirtió que el gremio no respaldará a empresas involucradas en actos ilegales.

“No podemos poner la mano en el fuego por nadie”, afirmó, al señalar que cualquier miembro que incurra en estas prácticas incumple el código de ética de la Cámara.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Cortesía Cciap

También se informó que por primera vez se creó una oficina de cumplimiento dentro de la administración de la Zona Libre, desde donde se verificara quiénes son sus usuarios y el origen de las compañías que buscan establecerse en el área comercial.

Se mencionó que la zona franca avanza en la modernización de los controles de acceso, con un sistema que presenta entre 97% y 98% de ejecución.

La plataforma incorporará cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial, códigos QR y otros mecanismos digitales, mientras que el centro de monitoreo funciona las 24 horas del día.

Expansión de la Zona Libre

Otro de los principales anuncios fue la expansión denominada Newfield, que se desarrollará sobre más de 280 hectáreas recuperadas en las cercanías del aeropuerto de Colón. La primera etapa abarcará 36 hectáreas y requerirá una inversión cercana a los $250 millones.

La gerente de la ZLC también explicó los proyectos de expansión que están ejecutando. Cortesía

En esa primera fase se proyecta construir aproximadamente 30 bodegas, aunque la administración ya ha recibido más de 70 solicitudes de empresas interesadas en instalarse.

El plan maestro contempla áreas destinadas a logística, centros de datos y tecnología, operaciones portuarias y espacios de exhibición o showrooms.

Crecimiento comercial

El movimiento comercial de la Zona Libre pasó de $24,911 millones en 2024 a $27,886 millones en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante 2025 se registraron 264 nuevas empresas, lo que representó, según la administración de la zona franca, un incremento de 52%.

Entre enero y mayo de este año el valor del comercio generado en la Zona Libre de Colón sumó los $10,372 millones, lo que representó un incremento de 11.3% en contraste con los 9,320 millones registrados en el mismo período de 2025.

Existen entre cuatro y cinco fábricas instaladas dentro del área comercial, aprovechando las nuevas actividades permitidas por la Ley 412 de 2023.

Esta legislación permite incorporar manufactura ligera, centros de datos, tecnología, telecomunicaciones y otros servicios de valor agregado, como parte de la transformación del modelo tradicional de reexportación de mercancías.